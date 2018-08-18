Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,
когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет, во вторых пусть весь мир видит куда они стреляют (чтобы потом не было спекуляций что это жители сами себя подстрелили/изнасиловали или нафотошопили)
Преступления нужно документировать или лучше их скрывать? В третьих поскольку в русских пабликах своего контента нет они берут наш, тем самым донося хотя бы крошки правды о войне.
thirdeye написав:По каким законам и реестрам? по ДНРовским. Продавали через генеральную доверенность. До этого больше года стояла за 21 и никому не нужна была, в конце января снизили на 500 баксов цену и народ ломанулся) Состояние почти жилое Цель была - избавиться от всего, пока еще можно по украинским документам
Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.
это называется получить 20К и оставить себе квартиру
В свете проблем с топливом нужно Максимально способствовать попутным перевозкам, чтобы вместо одного человека в авто ехало четыре. Додумается власть призывать к этому? до сих пор такие перевозки были вне закона. Или будем спасать таксистов
Ромасик написав:это корректировка огня
В начале войны многие думали что вообще по нарисованным меткам стреляют, на полном серьезе бегали по крышам с ведром песка и кошмарили владельцев фитоламп.
Для корректировки в Киеве может находиться специальный человек, с виду обычный прохожий (просто проходил мимо) который тут же напишет врагу куда был прилет, на ракету есть 6,5 млн долларов а 300 уе на такого человека нету, и всё русское Минобороны гуглит видосики блогеров?
ваша шпиономания здесь борется с ведьмами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:В свете проблем с топливом нужно Максимально способствовать попутным перевозкам, чтобы вместо одного человека в авто ехало четыре. Додумается власть призывать к этому? до сих пор такие перевозки были вне закона. Или будем спасать таксистов
машин на дорогах тьма. ДУмал наконец-то можно будет спокойно на велике поездить - нет.
vitaliian написав:Для корректировки в Киеве может находиться специальный человек, с виду обычный прохожий (просто проходил мимо) который тут же напишет врагу куда был прилет, на ракету есть 6,5 млн долларов а 300 уе на такого человека нету, и всё русское Минобороны гуглит видосики блогеров?
ваша шпиономания здесь борется с ведьмами.
корректировщика на каждый обьект не посадишь, а финансировать их в данный момент сложно. И зачем, когда везде сидят юные режисеры!
_hunter написав:Ну так понятно, что далеко не все рисковые инвестиции выстреливают -- иначе в чем бы риск был? Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов... Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...
Очень большие риски. Я ему говорил продавать, тыс.30-35 дали бы. Сейчас нужно ждать. Не факт что если вернеться Украина в Донецке эта квартира будет дороже стоить.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 29 кві, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Я уже как-то отвечал на подобное - при всем уважении к Эйрмакс-у (кто бы это ни был): «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя» (tm Ротшильд) Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
Есть момент. Ротшильд это сказал живя в США, по материковой части которых ни одна иностранная армия даже из рогатки не стреляла.