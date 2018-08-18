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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:19
airmax78 написав:
Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.
Учитывая ваши покупки перед определенными событиями на уровень вашей инсайдерской информации я бы не полагался. Совсем наоборт.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:22
Олежан написав:
все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет
Зачем вам топливо?
Вы боеприпасы на фронт возите?
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:24
Олежан написав:
все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет
Cадитесь на велосипед, благо Конговец тут говорил что вся инфрастуктура уже давно есть.
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BIGor
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:27
BIGor написав: Олежан написав:
все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет
Cадитесь на велосипед, благо Конговец тут говорил что вся инфрастуктура уже давно есть.
уже достал
завтра поеду
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:28
UA написав: Олежан написав:
все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет
Зачем вам топливо?
Вы боеприпасы на фронт возите?
надо деньги по квартирантам собирать
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