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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9792979397949795

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:19

  airmax78 написав:
Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.


Учитывая ваши покупки перед определенными событиями на уровень вашей инсайдерской информации я бы не полагался. Совсем наоборт.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:22

  Олежан написав:все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет

Зачем вам топливо?
Вы боеприпасы на фронт возите?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:24

  Олежан написав:все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет

Cадитесь на велосипед, благо Конговец тут говорил что вся инфрастуктура уже давно есть.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:27

  BIGor написав:
  Олежан написав:все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет

Cадитесь на велосипед, благо Конговец тут говорил что вся инфрастуктура уже давно есть.

уже достал
завтра поеду
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:28

  UA написав:
  Олежан написав:все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет

Зачем вам топливо?
Вы боеприпасы на фронт возите?

надо деньги по квартирантам собирать
Олежан
 
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