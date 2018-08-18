Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
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У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.
У Раді зареєстрували законопроєкт, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. Як повідомив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в такому разі:
А на практиці ціни будуть ще вищими –бензин по 52 гривні, а дизель по 55 гривень за літр.
⚡️Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу в связи с дефицитом топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона UAразом
"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", — подчеркнул Поворозник.
Он также призвал киевлян по возможности пока не возвращаться в Киев.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов... Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...
По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк.
Востаннє редагувалось rus в П'ят 29 кві, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.