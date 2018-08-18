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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97909791979297939794>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:03

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.

У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников.
В опчем ппц ппцовый.
этот дом?
Зображення


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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36

Сегодня в Ирпене произойдет два знаковых события

сьогодні на центральній площі Ірпеня (біля пам'ятника Шевченку) з 12:00 до 14:00 представники ГО "Зоопатруль Україна" роздаватимуть корм для котів та собак.


И (неожиданно) визит в Ирпень самого легендарного мэра Киева В. Кличко
Зображення

Совпадение? Не думаю. Скорее всего мы на пороге новых грандиозных проектов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 29 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:18

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.

Это дно, согласен.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:57

❗️Ціни на паливо зростуть до 50 грн/л

У Раді зареєстрували законопроєкт, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. Як повідомив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в такому разі:

• бензин коштуватиме 45 гривень за літр (зараз 34,10 гривні);
• дизельне пальне – 48 гривень за літр (38,70 гривні зараз).

А на практиці ціни будуть ще вищими –бензин по 52 гривні, а дизель по 55 гривень за літр.


⚡️Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу в связи с дефицитом топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона UAразом

"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", — подчеркнул Поворозник.

Он также призвал киевлян по возможности пока не возвращаться в Киев.

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:57

Відновлення функціонування ринку нерухомості в умовах воєнного стану: Мін'юст пояснив особливості https://jurliga.ligazakon.net/news/2108 ... osoblivost
І щоб двічі не підводитися, інфа щодо намірів біженців повернутися в Україну, відповідно впливаючи згодом на ринок нерухомості: https://hvylya.net/news/251560-opros-po ... tsya-domoy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:30

  _hunter написав:Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов...
Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...


По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк.
Востаннє редагувалось rus в П'ят 29 кві, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:32

Подготовка к открытию реестров.
Реальное предложение.
1к Модные МОПы, Печерск, модный ремонт (черная сантехника)
До обострения войны такая быстро уходила за 165-180 куе.
Человек просит 120.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:48

  rus написав:Зараз не дно, аж ніяк.

Думаю сейчас последняя понижательная волна с пиков 2008.
Несколько лет на дне и примерно к 60-летию Эйрмакса плавно начнем новый цикл недвижимости.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:56

  UA написав:Подготовка к открытию реестров.
Реальное предложение.
1к Модные МОПы, Печерск, модный ремонт (черная сантехника)
До обострения войны такая быстро уходила за 165-180 куе.
Человек просит 120.

очень рад что в прошлом году я слил убитую панель па $1300 за метр
ну и вдвойне рад что не вляпался в новый котлован
Олежан
 
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