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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9791979297939794>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:07

  rus написав:
  _hunter написав:Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов...
Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...


По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк.

Это если мы про серьезных дядек говорим -- которые портфели диверсифицируют и вот это вот все.
А та цитата -- она, как раз, про лотерею: рискнуть, но если выгорит -- на жизнь резко начинает хватать. Навроде вот этого парня:
Так, Марк Кафлин работал на компанию, продававшую первые компьютеры Apple, и получил около 1000 акций во время ее IPO в 1980 г. На следующий год он снова получил ее акции по программе стимулирования сотрудников. По словам Кафлина, те акции стоили примерно 51 цент (то есть с тех пор они выросли в 406 раз).

Понятное дело, что выгорает оно далеко не у всех (а даже наоборот), но те, кто такое умудряются проворачивать -- попадают в учебники -- как вот тот Марк...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:13

  Олежан написав:
  UA написав:Подготовка к открытию реестров.
Реальное предложение.
1к Модные МОПы, Печерск, модный ремонт (черная сантехника)
До обострения войны такая быстро уходила за 165-180 куе.
Человек просит 120.

очень рад что в прошлом году я слил убитую панель па $1300 за метр
ну и вдвойне рад что не вляпался в новый котлован

А я один из объектов который планировал продать в рамках подготовки к мировому финансово - экономическому кризису так и не успел продать.
Решил сделать косметический ремонт и зарядить по максимуму.

Расслабился и быстро не среагировал на индекс airmax78 Composite.

Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:18

  UA написав:
  rus написав:Зараз не дно, аж ніяк.

Думаю сейчас последняя понижательная волна с пиков 2008.
Несколько лет на дне и примерно к 60-летию Эйрмакса плавно начнем новый цикл недвижимости.


Ймовірно. Але постає питання локації: Нью-Йорк, Шанхай, Москва, "умовна Касабланка" чи Киів? Чи у всіх перелічених? За яких умов почнеться зростання і в Києві і в Москві одночасно, якщо це можливо? І постає питання горизонту, звичайно. Також, у якій системі мір? Заморожування резервів раші виглядає коректно, якщо дивитися з нашого боку, а якщо глобально?. До яких висновків після цього прийде умовний Китай, чи будь-яка інша країна у якої є конфлікти з сусідніми країнами? Що вони почнуть робити з долларовими резервами? Отже, так, це може бути остання хвиля. Але питання локацій та валют. В рублях має точно все вирости у всіх локаціях )))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:20

  _hunter написав:
  rus написав:Это если мы про серьезных дядек говорим -- которые портфели диверсифицируют и вот это вот все.
А та цитата -- она, как раз, про лотерею: рискнуть, но если выгорит -- на жизнь резко начинает хватать. Навроде вот этого парня:
Так, Марк Кафлин работал на компанию, продававшую первые компьютеры Apple, и получил около 1000 акций во время ее IPO в 1980 г. На следующий год он снова получил ее акции по программе стимулирования сотрудников. По словам Кафлина, те акции стоили примерно 51 цент (то есть с тех пор они выросли в 406 раз).

Понятное дело, что выгорает оно далеко не у всех (а даже наоборот), но те, кто такое умудряются проворачивать -- попадают в учебники -- как вот тот Марк...

UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:30

  rus написав:
  UA написав:
  rus написав:Зараз не дно, аж ніяк.

Думаю сейчас последняя понижательная волна с пиков 2008.
Несколько лет на дне и примерно к 60-летию Эйрмакса плавно начнем новый цикл недвижимости.


Ймовірно. Але постає питання локації: Нью-Йорк, Шанхай, Москва, "умовна Касабланка" чи Киів? Чи у всіх перелічених? За яких умов почнеться зростання і в Києві і в Москві одночасно, якщо це можливо? І постає питання горизонту, звичайно. Також, у якій системі мір? Заморожування резервів раші виглядає коректно, якщо дивитися з нашого боку, а якщо глобально?. До яких висновків після цього прийде умовний Китай, чи будь-яка інша країна у якої є конфлікти з сусідніми країнами? Що вони почнуть робити з долларовими резервами? Отже, так, це може бути остання хвиля. Але питання локацій та валют. В рублях має точно все вирости у всіх локаціях )))

Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.

Относительно Киева.
Киев станет невероятно интересен только после раздела рф и денуклеаризации и депутинизации её обломков.

За долларовые резервы не беспокойтесь. Новый цикл подразумевает новую валютную систему. Но не сейчас.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 29 кві, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:33

  UA написав:Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.
какие прогнозы?
Открыли мост в гостомеле
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:37

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет

Зачем вам топливо?
Вы боеприпасы на фронт возите?

надо деньги по квартирантам собирать

пусть по безналу платят
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:37

  UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:41

  vitaliian написав:
  UA написав:Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.
какие прогнозы?
Открыли мост в гостомеле

не пользуюсь
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:41

  vitaliian написав:
  UA написав:Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.
какие прогнозы?
Открыли мост в гостомеле

Если решение по началу ядерной войны будет зависеть только от путена, то он её начнет.
путен ядерные ракеты лично не запускает. Нужно подготовить генералитет...общественное мнение через телевизор.
В рф сейчас около 60% населения выступают за ядерную войну.
Как доведут цифру до 86% начнут.
Или кабаева задушит. Тогда другой сценарий.

Мосты классные.
Кода в следующий раз кацапы сунутся - полкило тротила и моста нет.
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