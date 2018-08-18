Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:07

rus написав: _hunter написав: Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов...

Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом... Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов...Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...



По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк. По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк.

Так, Марк Кафлин работал на компанию, продававшую первые компьютеры Apple, и получил около 1000 акций во время ее IPO в 1980 г. На следующий год он снова получил ее акции по программе стимулирования сотрудников. По словам Кафлина, те акции стоили примерно 51 цент (то есть с тех пор они выросли в 406 раз).

Это если мы про серьезных дядек говорим -- которые портфели диверсифицируют и вот это вот все.А та цитата -- она, как раз, про лотерею: рискнуть, но если выгорит -- на жизнь резко начинает хватать. Навроде вот этого парня:Понятное дело, что выгорает оно далеко не у всех (а даже наоборот), но те, кто такое умудряются проворачивать -- попадают в учебники -- как вот тот Марк...