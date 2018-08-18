Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_hunter написав:Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов... Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...
По наукє зовсім не так. Ті, хто по наукє купували еппл у 90-х купували ще десятки інших позицій. І вони (по наукє) дуже чітко розмазували ризики. Тому заробили не десятки тисяч відсотків на сумарні вкладення: підозрюю на початку 2000-х більше ніж 95% їх позицій обнулилися. Якщо екстраполювати схему на нерухомість, вам потрібно купити квартири у двох десятках країн, де ллється кров. І тоді, років через 20-ть три з них ви продасте з величезним профітом (якщо припустити, що вгадали дно, а не його початок). Штук п'ять - так і будуть балластом. А усі інші стануть руїнами. Купувати одну квартиру в одній країні, де йде війна - щось типу як виграти в лотерею. І, ні. Зараз не дно, аж ніяк.
Это если мы про серьезных дядек говорим -- которые портфели диверсифицируют и вот это вот все. А та цитата -- она, как раз, про лотерею: рискнуть, но если выгорит -- на жизнь резко начинает хватать. Навроде вот этого парня:
Так, Марк Кафлин работал на компанию, продававшую первые компьютеры Apple, и получил около 1000 акций во время ее IPO в 1980 г. На следующий год он снова получил ее акции по программе стимулирования сотрудников. По словам Кафлина, те акции стоили примерно 51 цент (то есть с тех пор они выросли в 406 раз).
Понятное дело, что выгорает оно далеко не у всех (а даже наоборот), но те, кто такое умудряются проворачивать -- попадают в учебники -- как вот тот Марк...
Думаю сейчас последняя понижательная волна с пиков 2008. Несколько лет на дне и примерно к 60-летию Эйрмакса плавно начнем новый цикл недвижимости.
Ймовірно. Але постає питання локації: Нью-Йорк, Шанхай, Москва, "умовна Касабланка" чи Киів? Чи у всіх перелічених? За яких умов почнеться зростання і в Києві і в Москві одночасно, якщо це можливо? І постає питання горизонту, звичайно. Також, у якій системі мір? Заморожування резервів раші виглядає коректно, якщо дивитися з нашого боку, а якщо глобально?. До яких висновків після цього прийде умовний Китай, чи будь-яка інша країна у якої є конфлікти з сусідніми країнами? Що вони почнуть робити з долларовими резервами? Отже, так, це може бути остання хвиля. Але питання локацій та валют. В рублях має точно все вирости у всіх локаціях )))
rus написав:Это если мы про серьезных дядек говорим -- которые портфели диверсифицируют и вот это вот все. А та цитата -- она, как раз, про лотерею: рискнуть, но если выгорит -- на жизнь резко начинает хватать. Навроде вот этого парня:
Так, Марк Кафлин работал на компанию, продававшую первые компьютеры Apple, и получил около 1000 акций во время ее IPO в 1980 г. На следующий год он снова получил ее акции по программе стимулирования сотрудников. По словам Кафлина, те акции стоили примерно 51 цент (то есть с тех пор они выросли в 406 раз).
Понятное дело, что выгорает оно далеко не у всех (а даже наоборот), но те, кто такое умудряются проворачивать -- попадают в учебники -- как вот тот Марк...
Думаю сейчас последняя понижательная волна с пиков 2008. Несколько лет на дне и примерно к 60-летию Эйрмакса плавно начнем новый цикл недвижимости.
Ймовірно. Але постає питання локації: Нью-Йорк, Шанхай, Москва, "умовна Касабланка" чи Киів? Чи у всіх перелічених? За яких умов почнеться зростання і в Києві і в Москві одночасно, якщо це можливо? І постає питання горизонту, звичайно. Також, у якій системі мір? Заморожування резервів раші виглядає коректно, якщо дивитися з нашого боку, а якщо глобально?. До яких висновків після цього прийде умовний Китай, чи будь-яка інша країна у якої є конфлікти з сусідніми країнами? Що вони почнуть робити з долларовими резервами? Отже, так, це може бути остання хвиля. Але питання локацій та валют. В рублях має точно все вирости у всіх локаціях )))
Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.
Относительно Киева. Киев станет невероятно интересен только после раздела рф и денуклеаризации и депутинизации её обломков.
За долларовые резервы не беспокойтесь. Новый цикл подразумевает новую валютную систему. Но не сейчас.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 29 кві, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
UA написав:Вопрос локации следует решать по итогам ядерной войны.
какие прогнозы? Открыли мост в гостомеле
Если решение по началу ядерной войны будет зависеть только от путена, то он её начнет. путен ядерные ракеты лично не запускает. Нужно подготовить генералитет...общественное мнение через телевизор. В рф сейчас около 60% населения выступают за ядерную войну. Как доведут цифру до 86% начнут. Или кабаева задушит. Тогда другой сценарий.
Мосты классные. Кода в следующий раз кацапы сунутся - полкило тротила и моста нет.