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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:48
vitaliian написав: UA написав:
Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
Сообщите арендаторше, что её мебель продадите на ОЛХ за сколько дадут, а деньги сбросите ей на карточку.
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UA
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:53
UA написав:
Кода в следующий раз кацапы сунутся - полкило тротила и моста нет.
не когда, а если
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