не когда, а если
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:53
Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:40
Проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.
Об этом заявила первая вице-премьер-министерка экономики Юлия Свириденко.
Она констатировала, что на этой неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины.
❗️АЗС в Киеве продают столько же топлива, сколько и неделю или две назад, просто люди возвращаются в столицу и потребление выросло
Эксперт энергетического рынка Сергей Куюн объяснил, почему в Киеве появился дефицит топлива, а на некоторых заправках его вообще нет.
По словам Куюна, нехватка сейчас наблюдается по всей Украине, а теперь с ней столкнулись и в Киеве.
Проблемы на рынке добавились из-за закрытия отдельных заправочных сетей, хранилища которых были уничтожены российскими ракетами.
Правительство сейчас пытается решить эту проблему, уточнил Куюн.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:17
Прям какой-то Margin Call.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так їй треба задати це питання. Повідомити, що ви більше не маєте можливості безоплатно зберігати її речі. Далі м'яч буде на боці орендаря. Може вона вам їх подарує, може хтось забере, чи вона продасть на ОЛХ, як вище радили (але продасть майбутнім орендарям).
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