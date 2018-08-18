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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9791979297939794

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:53

  UA написав:Кода в следующий раз кацапы сунутся - полкило тротила и моста нет.

не когда, а если
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:40

Проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

Об этом заявила первая вице-премьер-министерка экономики Юлия Свириденко.

Она констатировала, что на этой неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины.

❗️АЗС в Киеве продают столько же топлива, сколько и неделю или две назад, просто люди возвращаются в столицу и потребление выросло

Эксперт энергетического рынка Сергей Куюн объяснил, почему в Киеве появился дефицит топлива, а на некоторых заправках его вообще нет.

По словам Куюна, нехватка сейчас наблюдается по всей Украине, а теперь с ней столкнулись и в Киеве.

Проблемы на рынке добавились из-за закрытия отдельных заправочных сетей, хранилища которых были уничтожены российскими ракетами.

Правительство сейчас пытается решить эту проблему, уточнил Куюн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:17

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.

Сообщите арендаторше, что её мебель продадите на ОЛХ за сколько дадут, а деньги сбросите ей на карточку.

Прям какой-то Margin Call.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.

Так їй треба задати це питання. Повідомити, що ви більше не маєте можливості безоплатно зберігати її речі. Далі м'яч буде на боці орендаря. Може вона вам їх подарує, може хтось забере, чи вона продасть на ОЛХ, як вище радили (але продасть майбутнім орендарям).
Vlad442
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