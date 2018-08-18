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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9792979397949795>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:53

  UA написав:Кода в следующий раз кацапы сунутся - полкило тротила и моста нет.

не когда, а если
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:40

Проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

Об этом заявила первая вице-премьер-министерка экономики Юлия Свириденко.

Она констатировала, что на этой неделе образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины.

❗️АЗС в Киеве продают столько же топлива, сколько и неделю или две назад, просто люди возвращаются в столицу и потребление выросло

Эксперт энергетического рынка Сергей Куюн объяснил, почему в Киеве появился дефицит топлива, а на некоторых заправках его вообще нет.

По словам Куюна, нехватка сейчас наблюдается по всей Украине, а теперь с ней столкнулись и в Киеве.

Проблемы на рынке добавились из-за закрытия отдельных заправочных сетей, хранилища которых были уничтожены российскими ракетами.

Правительство сейчас пытается решить эту проблему, уточнил Куюн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:17

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.

Сообщите арендаторше, что её мебель продадите на ОЛХ за сколько дадут, а деньги сбросите ей на карточку.

Прям какой-то Margin Call.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.

Так їй треба задати це питання. Повідомити, що ви більше не маєте можливості безоплатно зберігати її речі. Далі м'яч буде на боці орендаря. Може вона вам їх подарує, може хтось забере, чи вона продасть на ОЛХ, як вище радили (але продасть майбутнім орендарям).
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:58

53 тысячи квартир для переселенцев до конца года

В Украине в этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

Кто из переселенцев будет обеспечиваться государством жильем в первую очередь:

▪️ многодетные семьи;
▪️ беременные;
▪️ семьи с детьми;
▪️ люди, которые потеряли работоспособность;
▪️ пенсионеры.

«Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилищного фонда, чтобы там расселять людей», – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.


По ходу у них с К.Тимошенко соревнование кто больше пообещает

За час війни кількість ВПО склала більше 2 млн людей.
 
▪️Державі необхідно надати майже
600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом, станом на сьогоднішній день.

▪️До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.

https://t.me/kt20220224/582


Сейчас кто то третий (Кличко, например) пообещает 100 тысяч квартир и победит.

В это же время в нашем осбб решили не ждать от государства помощи и самим менять разбитые стеклопакеты. На данный момент никакого механизма компенсации нет. Это не критика, война все такое, деньги нужнее армии, наверное лучше меньше обещать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:09

  vitaliian написав:
  UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.

оу, приближается 1 число и видимо очередная волна демпинга.
Среди моих знакомых, коренных понаехов, тоже уже несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:12

  Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет. Потребность рынка -600 тысяч квартир, есть ли столько в продаже + аренде по всей Украине? Это считай полКиева надо построить. Такого масштаба строительства за годы независимости не было.

Стало известно, сколько квартир в Киеве простаивают без покупателей
На данный момент в столице остается около 74 тыс. готовых к эксплуатации, но не купленных квартир
новость бородатая 2019 год
https://www.google.com/amp/s/biz.nv.ua/ ... 12904.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:22

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет.

та не, Черкассы - то ж батькивська хата, там недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит.

И до осени ничего дороже не сдадут, а это еще 4 мес из обычных 6 мес договора аренды. А потом будет видно. Может ордило пойдем осваивать.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 29 кві, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:25

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет.

та не, Черкассы - то ж батькивська хата, там недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит.

Значит депозит будет на 10..15К.
Ну или без мебели сдавать с залогом 5К
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:27

  Amethyst написав:Значит депозит будет на 10..15К.

никто не даст
Ромасик
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