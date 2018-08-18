Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
Сообщите арендаторше, что её мебель продадите на ОЛХ за сколько дадут, а деньги сбросите ей на карточку.
vitaliian написав:у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
Так їй треба задати це питання. Повідомити, що ви більше не маєте можливості безоплатно зберігати її речі. Далі м'яч буде на боці орендаря. Може вона вам їх подарує, може хтось забере, чи вона продасть на ОЛХ, як вище радили (але продасть майбутнім орендарям).
Сейчас кто то третий (Кличко, например) пообещает 100 тысяч квартир и победит.
В это же время в нашем осбб решили не ждать от государства помощи и самим менять разбитые стеклопакеты. На данный момент никакого механизма компенсации нет. Это не критика, война все такое, деньги нужнее армии, наверное лучше меньше обещать.
UA написав:Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
у меня в коммерции мебель арендаторши, сама арендаторша в Польше, два месяца я ее не трогал а вчера вежливо спросил какие планы? Возвращаться пока не собирается , платить тоже, говорит "до улучшения ситуации", и чё делать, сдавать с её мебелью? Пипец какой то.
оу, приближается 1 число и видимо очередная волна демпинга. Среди моих знакомых, коренных понаехов, тоже уже несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет. Потребность рынка -600 тысяч квартир, есть ли столько в продаже + аренде по всей Украине? Это считай полКиева надо построить. Такого масштаба строительства за годы независимости не было.
Стало известно, сколько квартир в Киеве простаивают без покупателей На данный момент в столице остается около 74 тыс. готовых к эксплуатации, но не купленных квартир
Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет.
та не, Черкассы - то ж батькивська хата, там недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит.
И до осени ничего дороже не сдадут, а это еще 4 мес из обычных 6 мес договора аренды. А потом будет видно. Может ордило пойдем осваивать.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 29 кві, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:несколько человек окончательно валит по своим родным Черкассам. Говорят, дорого здеся.
наивные, выгребут всё дешевое в Черкассах, будет им дорого и тама. А тот кто с перепугу дёшево сдал со временем раздуплится и цену поднимет.
та не, Черкассы - то ж батькивська хата, там недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит.
Значит депозит будет на 10..15К. Ну или без мебели сдавать с залогом 5К