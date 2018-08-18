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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9792979397949795

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:28

  Ромасик написав:недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.

https://eldorado.ua/uk/saturn-st-wk-161 ... AeEALw_wcB

В годы когда я шатался по съёмным квартирам (до 2011) кондиционер я возил свой, потому что в те годы он мало у кого был.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:42

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным.

та с офисами понятно, а ЖН с голыми стенами - то на любителя, тем более во время военного положения.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.

https://eldorado.ua/uk/saturn-st-wk-161 ... AeEALw_wcB

В годы когда я шатался по съёмным квартирам (до 2011) кондиционер я возил свой, потому что в те годы он мало у кого был.

Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний отвір у стіні та пошкоджені шпалери ?? ))
ihorkyiv
 
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