Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным.
та с офисами понятно, а ЖН с голыми стенами - то на любителя, тем более во время военного положения.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.