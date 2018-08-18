Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным.
та с офисами понятно, а ЖН с голыми стенами - то на любителя, тем более во время военного положения.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.
Ромасик написав:недорого. А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным. Самая дешёвая стиралка стоит 2к и весит 7кг, никаких проблем для арендатора купить её и забрать с собой при отъезде, чем он оставит вам те же 2к залога за стиралку.
airmax78 "Переносной кондер, напольный" Такий кондер називається мобільним і є дуже геморойним в експлуатації, оскільки для більш-менш ефективної роботи потребує спеціального отвору у склі вікна для відведення гарячого повітря через 1.5-метрову гофровану товстезну трубу. Який господар дозволить в орендній квартирі робити такі маніпуляції ?? Просто "кинути" цю трубу через двері на балкон не вийде, бо гаряче повітря від кондера неминуче повертатиметься до кімнати через утворену трубою щілину. А якщо балкон заскляний ?? До того ж, від цього кондера у кімнаті утворюється значне шумове забруднення (45-50 децибел), поза як апарат містить у собі два функціонали - внутрішній і зовнішній блоки. Спробуйте при такому шумі заснути. Займає місце у приміщенні, і саме перед балконними дверима. Це незручно. Мобільності у нього - нуль.