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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 кві, 2022 00:09
hume написав: airmax78 написав:
Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?
Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь
Квартиру то я купил в августе 2019. Как-то долго ПЦ одуплялся. Правда в феврале 2020 была репетиция, но она привела к дикому ралли. Так что правильно трактовать индекс эйрмакс-композит могут не только лишь все.
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