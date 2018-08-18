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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 кві, 2022 00:09
hume написав: airmax78 написав:
Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?
Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь
Квартиру то я купил в августе 2019. Как-то долго ПЦ одуплялся. Правда в феврале 2020 была репетиция, но она привела к дикому ралли. Так что правильно трактовать индекс эйрмакс-композит могут не только лишь все.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 01:51
airmax78 написав: UA написав: Олежан написав:
очень рад что в прошлом году я слил убитую панель па $1300 за метр
ну и вдвойне рад что не вляпался в новый котлован
А я один из объектов который планировал продать в рамках подготовки к мировому финансово - экономическому кризису так и не успел продать.
Решил сделать косметический ремонт и зарядить по максимуму.
Расслабился и быстро не среагировал на индекс airmax78 Composite.
Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.
Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?
В этот раз наложился фактор Сержика, который привел к тому, что все мировое устройство пошло в разнос. Эффект бабочки, садящейся на ШТОРЫ.
"Аннушка уже разлила масло" ("Мастер и Маргарита" М.А.Булгаков).
Востаннє редагувалось rjkz
в Суб 30 кві, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 01:53
hume написав: airmax78 написав:
Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?
Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь
Максу надо продать идею зарегистрировать и потом получать роялти.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 01:56
Vlad442 написав: hume написав: airmax78 написав:
Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?
Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь
Треба терміново конфіскувати цю нерухомість. Тоді одразу чудова перемога, та економіка ракетою до гори. Якби ще не плінтуси, може було б не так жахливо.
Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 01:58
ihorkyiv написав:airmax78
"Переносной кондер, напольный"
Такий кондер називається мобільним і є дуже геморойним в експлуатації, оскільки для більш-менш ефективної роботи потребує спеціального отвору у склі вікна для відведення гарячого повітря через 1.5-метрову гофровану товстезну трубу. Який господар дозволить в орендній квартирі робити такі маніпуляції ?? Просто "кинути" цю трубу через двері на балкон не вийде, бо гаряче повітря від кондера неминуче повертатиметься до кімнати через утворену трубою щілину. А якщо балкон заскляний ?? До того ж, від цього кондера у кімнаті утворюється значне шумове забруднення (45-50 децибел), поза як апарат містить у собі два функціонали - внутрішній і зовнішній блоки. Спробуйте при такому шумі заснути. Займає місце у приміщенні, і саме перед балконними дверима. Це незручно. Мобільності у нього - нуль.
В те времена в Украине еще можно было купить оконник.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 03:59
ihorkyiv написав:airmax78
"Переносной кондер, напольный"
Такий кондер називається мобільним і є дуже геморойним в експлуатації, оскільки для більш-менш ефективної роботи потребує спеціального отвору у склі вікна для відведення гарячого повітря через 1.5-метрову гофровану товстезну трубу. Який господар дозволить в орендній квартирі робити такі маніпуляції ?? Просто "кинути" цю трубу через двері на балкон не вийде, бо гаряче повітря від кондера неминуче повертатиметься до кімнати через утворену трубою щілину. А якщо балкон заскляний ?? До того ж, від цього кондера у кімнаті утворюється значне шумове забруднення (45-50 децибел), поза як апарат містить у собі два функціонали - внутрішній і зовнішній блоки. Спробуйте при такому шумі заснути. Займає місце у приміщенні, і саме перед балконними дверима. Це незручно. Мобільності у нього - нуль.
У меня такой был на старой квартире. Не вешали обычный Сплит чтоб не бомбанули квартиру, тогда это был знак что деньги водятся у хозяев(1996 год). Электролюкс, стоил 305-310 млн тогда, 1700уе+-
Вывод делал дополнительно целлулоидным гофрошлангом метра в три, который немного передавливался балконной дверью и окном лоджии, и выбрасывал горячий воздух уже из окна лоджии и в принципе когда за бортом было за +30, жить с ним было терпимо и шум не раздражал. Спать конечно под него можно было только синим. По моему он живой до сих пор у тещи как отдал 15 лет назад так и пашет но изредка.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 05:21
ihorkyiv написав:
Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 06:07
vitaliian написав: ihorkyiv написав:
Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.
то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?
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Ромасик
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Додано: Суб 30 кві, 2022 07:25
Ромасик написав: vitaliian написав: ihorkyiv написав:
Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.
то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?
Какая, нафиг, тайна? -- шланг-труба выбрасывается в форточку, свободное пространство конопатится скотчем -- схема давно проверенная и рабочая. Один недостаток: энергоэффективность не фонтан. Но это всяко лучше, чем в 30+ под вентилятором сидеть...
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Додано: Суб 30 кві, 2022 07:36
_hunter написав:
Какая, нафиг, тайна? -- шланг-труба выбрасывается в форточку,
Сиджу і думаю де в сучасних вікнах форточкі
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