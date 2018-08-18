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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9794979597969797>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 00:09

  hume написав:
  airmax78 написав:Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?

Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь

Квартиру то я купил в августе 2019. Как-то долго ПЦ одуплялся. Правда в феврале 2020 была репетиция, но она привела к дикому ралли. Так что правильно трактовать индекс эйрмакс-композит могут не только лишь все.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 01:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Олежан написав:очень рад что в прошлом году я слил убитую панель па $1300 за метр
ну и вдвойне рад что не вляпался в новый котлован

А я один из объектов который планировал продать в рамках подготовки к мировому финансово - экономическому кризису так и не успел продать.
Решил сделать косметический ремонт и зарядить по максимуму.

Расслабился и быстро не среагировал на индекс airmax78 Composite.

Сейчас там склад вещей квартирантов с других квартир и люди из Марика.

Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?


В этот раз наложился фактор Сержика, который привел к тому, что все мировое устройство пошло в разнос. Эффект бабочки, садящейся на ШТОРЫ.

"Аннушка уже разлила масло" ("Мастер и Маргарита" М.А.Булгаков).
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 30 кві, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 01:53

  hume написав:
  airmax78 написав:Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?

Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь


Максу надо продать идею зарегистрировать и потом получать роялти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 01:56

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Во-первых айрмакс-композит в одиночку к такой катастрофе привести не мог. А во-вторых, чтобы вы без айрмакса делали? На кого еще можно было бы все свалить?

Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь

Треба терміново конфіскувати цю нерухомість. Тоді одразу чудова перемога, та економіка ракетою до гори. Якби ще не плінтуси, може було б не так жахливо.



Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 01:58

  ihorkyiv написав:airmax78 "Переносной кондер, напольный"
Такий кондер називається мобільним і є дуже геморойним в експлуатації, оскільки для більш-менш ефективної роботи потребує спеціального отвору у склі вікна для відведення гарячого повітря через 1.5-метрову гофровану товстезну трубу. Який господар дозволить в орендній квартирі робити такі маніпуляції ?? Просто "кинути" цю трубу через двері на балкон не вийде, бо гаряче повітря від кондера неминуче повертатиметься до кімнати через утворену трубою щілину. А якщо балкон заскляний ?? До того ж, від цього кондера у кімнаті утворюється значне шумове забруднення (45-50 децибел), поза як апарат містить у собі два функціонали - внутрішній і зовнішній блоки. Спробуйте при такому шумі заснути. Займає місце у приміщенні, і саме перед балконними дверима. Це незручно. Мобільності у нього - нуль.


В те времена в Украине еще можно было купить оконник.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 03:59

  ihorkyiv написав:airmax78 "Переносной кондер, напольный"
Такий кондер називається мобільним і є дуже геморойним в експлуатації, оскільки для більш-менш ефективної роботи потребує спеціального отвору у склі вікна для відведення гарячого повітря через 1.5-метрову гофровану товстезну трубу. Який господар дозволить в орендній квартирі робити такі маніпуляції ?? Просто "кинути" цю трубу через двері на балкон не вийде, бо гаряче повітря від кондера неминуче повертатиметься до кімнати через утворену трубою щілину. А якщо балкон заскляний ?? До того ж, від цього кондера у кімнаті утворюється значне шумове забруднення (45-50 децибел), поза як апарат містить у собі два функціонали - внутрішній і зовнішній блоки. Спробуйте при такому шумі заснути. Займає місце у приміщенні, і саме перед балконними дверима. Це незручно. Мобільності у нього - нуль.

У меня такой был на старой квартире. Не вешали обычный Сплит чтоб не бомбанули квартиру, тогда это был знак что деньги водятся у хозяев(1996 год). Электролюкс, стоил 305-310 млн тогда, 1700уе+-
Вывод делал дополнительно целлулоидным гофрошлангом метра в три, который немного передавливался балконной дверью и окном лоджии, и выбрасывал горячий воздух уже из окна лоджии и в принципе когда за бортом было за +30, жить с ним было терпимо и шум не раздражал. Спать конечно под него можно было только синим. По моему он живой до сих пор у тещи как отдал 15 лет назад так и пашет но изредка.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 05:21

  ihorkyiv написав:Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:07

  vitaliian написав:
  ihorkyiv написав:Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.

то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:25

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  ihorkyiv написав:Тобто ??? Зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи щоразу монтували/демонтували ?? А як покинуті орендодавці реагували на наскрізний
кондиционеров бываю разных типов, я использую мобильный.

то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?

Какая, нафиг, тайна? -- шланг-труба выбрасывается в форточку, свободное пространство конопатится скотчем -- схема давно проверенная и рабочая. Один недостаток: энергоэффективность не фонтан. Но это всяко лучше, чем в 30+ под вентилятором сидеть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:Какая, нафиг, тайна? -- шланг-труба выбрасывается в форточку,

Сиджу і думаю де в сучасних вікнах форточкі :shock:
Василь-Рівне
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