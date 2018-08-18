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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9794979597969797

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:44

  Василь-Рівне написав:
  _hunter написав:Какая, нафиг, тайна? -- шланг-труба выбрасывается в форточку,

Сиджу і думаю де в сучасних вікнах форточкі :shock:

В современных окнах? :shock:
  vitaliian написав:В годы когда я шатался по съёмным квартирам (до 2011) кондиционер я возил свой, потому что в те годы он мало у кого был.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:07

  Ромасик написав:то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?
берёте сотовый поликарбонат вырезаете отверстие под гофротрубу и вставляете в окно/форточку. Карбонат есть разного цвета, можно подобрать под интерьер) Выглядит неэстетично но альтернативы не сильно были, сплит тогда стоил какие то безумные деньги, и умножал ценник аренды на 2.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:18

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:недорого.
А на счет сдачи еще интересная дилемма получается. Сдать условную Патриотику за 5К (которая раньше сдавалась по 10К) скрипя зубами не жалко. Но как взять норм залог? Раньше хоть бы 10К оставили, а что такое 5К, даже дешевая стиралка Патриотики дороже стоит
поэтому все мои помещения голые стены, в одном есть стол и офисный диванчик (которые я могу забрать), так намного гибче с залогами, порчей техники и всем остальным.

та с офисами понятно, а ЖН с голыми стенами - то на любителя, тем более во время военного положения.


Пусте житло здавати не кожен може. Якщо меблі та побутова техніка вже є їх вивезти на склад (який ще треба орендувати) чи викинути/віддати/продати за безцінь?
Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту ОКРЖН який до війни здавався по 3к? Біженці в більшості мають лише валізу з мінімумом речей, їм треба житло з меблями та побутовою технікою, а інколи навіть посуд та білизна.

  Ромасик написав:Мнение экспэрта о жилищном вопросе ...

2 та 3 варіанти потягнуть лише платіжоспроможна частина населення працездатного віку.
Я бачу 4й варіант - відновлення зруйнованого в кредит. Скасування бюрократії та амортизації, відміна "тоталу"(непридатності до відновлення), спрощення вимог будівельних норм в області реконструкції.

Ромасик
виймаєтьсяся одна шибка/склопакет у вікні замість якої ставиться фанера/ДСП з отвором до якого прикручено вентиляційну пластікову кришку під гофру.
Мобльний кондиціонер досить ефективний, бо немає траси і не засмічується радіатор "зовнішнього блоку", але дуже шумний.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:30

  v0f41k написав:але дуже шумний.
то старые модели шумели, современные шумят не больше, чем мощный вентилятор. там компрессор такой же примерно как в большом холодильнике, современный холодник сильно шумит?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 кві, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:32

  v0f41k написав:\\\
Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту ОКРЖН який до війни здавався по 3к? Біженці в більшості мають лише валізу з мінімумом речей, їм треба житло з меблями та побутовою технікою, а інколи навіть посуд та білизна.
\\\
Мобльний кондиціонер досить ефективний, бо немає траси і не засмічується радіатор "зовнішнього блоку", але дуже шумний.

Так в том сегменте всей техники -- старый холодильник да электрочайник (если есть -- а то воду и на газу в кострюльке можно нагреть)... Не, могут, конечно и их украсть, но это совсем уж "неповезти" должно -- и то можно бабулек-соседок попросить, чтобы за квартирантами приглядывали: хоть какое-то им развлечение будет...

Все не так: мобильные кондеры -- самое дно по КПД. Потери тепла в трассе (если изолятор не забыли) -- хорошо если градус. А весь тот, воздух, что "мобильник" через трубу выбрасывает -- ему же замену где-то найти нужно -- в результате идет подсос горячего воздуха из всех щелей с улицы и через вытяжки...
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:44

  vitaliian написав:
  v0f41k написав:але дуже шумний.
то старые модели шумели, современные шумят не больше, чем мощный вентилятор. там компрессор такой же примерно как в большом холодильнике, современный холодник сильно шумит?

Они даже близко не сравнимы: по площади испарителя внешний блок и холодильник примерно равны (просто у "внешника" испаритель в несколько раз сложен), но у кондера "зачем-то" вентилятор дополнительный воздух через испаритель гоняет. Зачем? -- Потому, что холодильник считанные килограммы (пусть и на десяток/другой градусов) охлаждает, а вот кондер -- кучи литров воздуха (пусть даже на 5 градусов)...
Поэтому потребление холодильника -- 200 кВт/год, а кондера -- 2 кВт/час
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:50

  _hunter написав:Поэтому потребление холодильника -- 200 кВт/год, а кондера -- 2 кВт/час
бытовой холодильник потребляет меньше потому что 1. реже включается компрессор, 2. нет мощного вентилятора на 100вт. 3. Объем охлаждаемой камеры сильно отличается.
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