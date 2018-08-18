Додано: Суб 30 кві, 2022 08:32

v0f41k написав: \\\

Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту ОКРЖН який до війни здавався по 3к? Біженці в більшості мають лише валізу з мінімумом речей, їм треба житло з меблями та побутовою технікою, а інколи навіть посуд та білизна.

\\\

Мобльний кондиціонер досить ефективний, бо немає траси і не засмічується радіатор "зовнішнього блоку", але дуже шумний. \\\ОКРЖН який до війни здавався по 3к? Біженці в більшості мають лише валізу з мінімумом речей, їм треба житло з меблями та побутовою технікою, а інколи навіть посуд та білизна.\\\Мобльний кондиціонер досить ефективний, бо немає траси і не засмічується радіатор "зовнішнього блоку", але дуже шумний.

Так в том сегменте всей техники -- старый холодильник да электрочайник (если есть -- а то воду и на газу в кострюльке можно нагреть)... Не, могут, конечно и их украсть, но это совсем уж "неповезти" должно -- и то можно бабулек-соседок попросить, чтобы за квартирантами приглядывали: хоть какое-то им развлечение будет...Все не так: мобильные кондеры -- самое дно по КПД. Потери тепла в трассе (если изолятор не забыли) -- хорошо если градус. А весь тот, воздух, что "мобильник" через трубу выбрасывает -- ему же замену где-то найти нужно -- в результате идет подсос горячего воздуха из всех щелей с улицы и через вытяжки...