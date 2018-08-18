В современных окнах?
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Додано: Суб 30 кві, 2022 07:44
В современных окнах?
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:07
берёте сотовый поликарбонат вырезаете отверстие под гофротрубу и вставляете в окно/форточку. Карбонат есть разного цвета, можно подобрать под интерьер) Выглядит неэстетично но альтернативы не сильно были, сплит тогда стоил какие то безумные деньги, и умножал ценник аренды на 2.
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:18
Пусте житло здавати не кожен може. Якщо меблі та побутова техніка вже є їх вивезти на склад (який ще треба орендувати) чи викинути/віддати/продати за безцінь?
Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту ОКРЖН який до війни здавався по 3к? Біженці в більшості мають лише валізу з мінімумом речей, їм треба житло з меблями та побутовою технікою, а інколи навіть посуд та білизна.
2 та 3 варіанти потягнуть лише платіжоспроможна частина населення працездатного віку.
Я бачу 4й варіант - відновлення зруйнованого в кредит. Скасування бюрократії та амортизації, відміна "тоталу"(непридатності до відновлення), спрощення вимог будівельних норм в області реконструкції.
Ромасик
виймаєтьсяся одна шибка/склопакет у вікні замість якої ставиться фанера/ДСП з отвором до якого прикручено вентиляційну пластікову кришку під гофру.
Мобльний кондиціонер досить ефективний, бо немає траси і не засмічується радіатор "зовнішнього блоку", але дуже шумний.
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:30
то старые модели шумели, современные шумят не больше, чем мощный вентилятор. там компрессор такой же примерно как в большом холодильнике, современный холодник сильно шумит?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 кві, 2022 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:32
Так в том сегменте всей техники -- старый холодильник да электрочайник (если есть -- а то воду и на газу в кострюльке можно нагреть)... Не, могут, конечно и их украсть, но это совсем уж "неповезти" должно -- и то можно бабулек-соседок попросить, чтобы за квартирантами приглядывали: хоть какое-то им развлечение будет...
Все не так: мобильные кондеры -- самое дно по КПД. Потери тепла в трассе (если изолятор не забыли) -- хорошо если градус. А весь тот, воздух, что "мобильник" через трубу выбрасывает -- ему же замену где-то найти нужно -- в результате идет подсос горячего воздуха из всех щелей с улицы и через вытяжки...
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:44
Они даже близко не сравнимы: по площади испарителя внешний блок и холодильник примерно равны (просто у "внешника" испаритель в несколько раз сложен), но у кондера "зачем-то" вентилятор дополнительный воздух через испаритель гоняет. Зачем? -- Потому, что холодильник считанные килограммы (пусть и на десяток/другой градусов) охлаждает, а вот кондер -- кучи литров воздуха (пусть даже на 5 градусов)...
Поэтому потребление холодильника -- 200 кВт/год, а кондера -- 2 кВт/час
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:50
пошел спор ради спора. Говорю что современные модели мобильных кондиционеров шумят приемлимо мало, например можно можно в 1 метре от него разговаривать по мобильному. У меня во всех коммерциях такое чудо стоит, на шум никто не жаловался.
Удобно с залогами, нужен арендатору кондиционер дают залог и получают, не нужен (с сентября по июль) я забираю кондей, залог возвращаю. Никто не плачет что на залог нету денег, нету денег - нету кондея, ноу проблем.
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:11
Кондіціонеру і посудомийної машини звісно немає.
Холодильник, бойлер, телевізор, пральна машина, микрохвильова, тюнер, роутер, газова плита, котел опалення, пилосос, електрочайник є. Звісно більшість техніки старе віком 20+.
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:22
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вот и результат удара в панельку. сложились плиты. и это не Калибр
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