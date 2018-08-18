v0f41k написав: ...

Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту...

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Так в том сегменте всей техники -- старый холодильник да электрочайник (если есть -- а то воду и на газу в кострюльке можно нагреть)... Не, могут, конечно и их украсть, но это совсем уж "неповезти" должно -- и то можно бабулек-соседок попросить, чтобы за квартирантами приглядывали: хоть какое-то им развлечение будет...Все не так: мобильные кондеры -- самое дно по КПД. Потери тепла в трассе (если изолятор не забыли) -- хорошо если градус. А весь тот, воздух, что "мобильник" через трубу выбрасывает -- ему же замену где-то найти нужно -- в результате идет подсос горячего воздуха из всех щелей с улицы и через вытяжки...