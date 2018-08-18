Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
пошел спор ради спора. Говорю что современные модели мобильных кондиционеров шумят приемлимо мало, например можно можно в 1 метре от него разговаривать по мобильному. У меня во всех коммерциях такое чудо стоит, на шум никто не жаловался.
Удобно с залогами, нужен арендатору кондиционер дают залог и получают, не нужен (с сентября по июль) я забираю кондей, залог возвращаю. Никто не плачет что на залог нету денег, нету денег - нету кондея, ноу проблем.
Спор ради истины Сначала было "шумит как холодильник", теперь "шумят приемлимо" -- АЖ в метре от оного говорить можно голос не повышая... -- кто когда про холодильник такое говорил со времен совка? Да и речь-то не про мобильники, вроде была:
барабашов написав:\\\ Спать конечно под него можно было только синим. \\\
_hunter написав:но это имеет смысл только для очень узкой части рынка -- "эконом-бабушатник человек уже перерос, но на что-то чуть более нормальное -- денег еще нет".
киев фейслеса? Человек который у меня арендовал коммерцию ездил на свежем порше, завёз в помещение товара на 50куе, но при этом торговался за 600 грн залога за ключи и хотел чтобы я оплачивал 50% осбб. Шо он там перерос Я хз. Национальная черта прикидываться богатым и сразу же нищим (по ситуации). Не удивлюсь если он сейчас гуманитаркой питается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 кві, 2022 09:55, всього редагувалось 3 разів.
v0f41k написав:... Яку залогову суму встановити для найбютжетнішого сегменту...
Так в том сегменте всей техники -- старый холодильник да электрочайник (если есть -- а то воду и на газу в кострюльке можно нагреть)... Не, могут, конечно и их украсть, но это совсем уж "неповезти" должно -- и то можно бабулек-соседок попросить, чтобы за квартирантами приглядывали: хоть какое-то им развлечение будет...
Все не так: мобильные кондеры -- самое дно по КПД. Потери тепла в трассе (если изолятор не забыли) -- хорошо если градус. А весь тот, воздух, что "мобильник" через трубу выбрасывает -- ему же замену где-то найти нужно -- в результате идет подсос горячего воздуха из всех щелей с улицы и через вытяжки...
Кондіціонеру і посудомийної машини звісно немає. Холодильник, бойлер, телевізор, пральна машина, микрохвильова, тюнер, роутер, газова плита, котел опалення, пилосос, електрочайник є. Звісно більшість техніки старе віком 20+.
Это все, простите, в каком городе за трешку сдавалось? И я про это, как раз, и писал: попросить бабулек приглядывать -- если квартиранты начнут выносить ХОЛОДИЛЬНИК/СТИРАЛКУ/КОТЕЛ -- пусть позвонят -- есть шанс успеть догнать и остановить. В бизнесс-план вида "заселяемся в бюджетную хату, на следующую ночь бригадой грузчиков выносим из хаты _вообще все_, на следующий день -- заселяемся в другую бюджетную хату" -- я как-то не сильно верю
А так-то вам, конечно решать: верите вы конкретным квартирантам или не верите -- "волков бояться -- в лес не ходить"...
_hunter написав:но это имеет смысл только для очень узкой части рынка -- "эконом-бабушатник человек уже перерос, но на что-то чуть более нормальное -- денег еще нет".
киев фейслеса? Человек который у меня арендовал коммерцию ездил на свежем порше, завёз в помещение оборудования стоимостью 50куе но при этом торговался за 600 грн залога за ключи и хотел чтобы я оплачивал 50% осбб. Шо он там перерос Я хз. Национальная черта прикидываться богатым или нищим. Не удивлюсь если он сейчас гуманитаркой питается.
Потому-то он па Порш денег и насобирал, что бездумно налево-направо их не тратил А так-то: за +тыщщу к аренде кондер _начисто отбивается_ за год. Если квартиру планируется сдавать хотя бы года 3 (просто сдавать -- кому угодно) -- поставить ценник +300 гривен -- и никто и не заметит повышения... -- зато нет всех вышеозвученных проблем с "переносками". Но _лично для меня_ это звучит так же дико, как "оставляет квартирант залог за бойлер -- приношу, не оставляет -- греет воду в кастрюльке на плите"... -- если объявы по рынку посмотреть: последние года кондеры медленно, но уверенно во вполне обычный "средний класс" спускаются. Да и просто по домам если посмотреть -- уже на обычных хрущах кондеры массово висеть начинают...
стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.
Ромасик написав:то вы же разкройте тайну, как вы его использовали (в плане вывода горячего воздуха)?
берёте сотовый поликарбонат вырезаете отверстие под гофротрубу и вставляете в окно/форточку. Карбонат есть разного цвета, можно подобрать под интерьер) Выглядит неэстетично но альтернативы не сильно были, сплит тогда стоил какие то безумные деньги, и умножал ценник аренды на 2.
я думал может какие-то идеи есть под металлопластиковые окна - в 2011 они уже были. Но вижу, только вынимать стеклопакет. Удобнее с балконной дверью, где есть нижняя небольшая часть из дсп.
Для форточек есть идея с куском пенопласта либо аналогичных материалов. А длина гофры, кста достает до форточки, если он стоит на полу? Там вроде 1,5 м.
А все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся, но стоят в 2 раза дороже наших (у нас).
стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.
еще один плюс: мобильный можно спрятать, когда не используется, а используется он несколько месяцев в году.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 30 кві, 2022 10:46, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:Это все, простите, в каком городе за трешку сдавалось?
Ірпінь, приватний сектор. Зараз немає світла тому стоїть, неможливо ані здати ані робити ремонт, бо електроінструмент потребує живлення, а генератору у мене немає. І на відміну від Києва ціна оренди після відновлення комунікацій впаде.
стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.
Мы все еще про _жилье_ говорим? -- или опять зачем-то к комерции вернулись? -- какими плюсами можно в _жилом_ помещении да еще и ночью перекрыть шумность -- я не представляю. Повышенное электропотребление -- при современных-то ценах -- тоже минус серьезный. Тут я только один плюс вижу -- разве-что возможность на следующую хату его с собой забрать. Внешний блок в _бытовом_ (мы же все еще про _жилье_ говорим?) обслуживания не требует, настолько, чтобы перестать эффективно тепло отводить он забивается далеко за пределами гарантии. Утекший фреон меняется через внутренний. Если у нас есть подменный фонд -- внутренний блок меняется ровно за тот же час, внешний -- +час на поиск бригады монтажников (если, конечно, поломка на сезон установок не пришлась -- тогда ой).