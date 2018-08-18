Додано: Суб 30 кві, 2022 11:49

vitaliian написав: _hunter написав: хрущах кондеры массово висеть начинают... хрущах кондеры массово висеть начинают... стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше. стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.

Я думал, что переносные кондиционеры отошли в небытие, а если их и используют, то в палатках, бытовках(т.е. там, где сплит по определению не поставишь).У меня в голове не укладывается, что кто-то использует их в стационарных помещениях при нынешней цене сплит систем. 150-250 дол цена + 50 дол установка. Это цена вообще ни о чем при сравнении с ценами на жилье в общем. Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие. Владелец зажал 200 дол при цене объекта 60 000 - 100 000??? Каких фокусов от такого ожидать дальше?Насчет обслуживания сплитов - у меня самый старый стоит с 2006 года и еще ничего не делали. В 2017 вызвал спецов на всякий случай - пришли посмотрели, пощупали, ради приличия почистили сеточку во внутреннем блоке и сказали пользоваться дальше.Так сплит еще и греет весной и осенью, причемдешевле, чем газом/электричеством