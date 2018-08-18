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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 кві, 2022 10:55
Ромасик написав:
все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:14
vitaliian написав: Ромасик написав:
все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.
так вот да, тумбочка - это вообще шлак, и гофра в верхнюю часть окна.
_hunter написав: Ромасик написав:
еще один плюс: мобильный можно спрятать, когда не используется, а используется он несколько месяцев в году.
А смысл его прятать? -- висит себе на стенке под потолком -- никому не мешает, в отличии от этой "тумбы", которую постоянно приткнуть некуда...
Если, кстати, кондер не совсем дешманский: им еще и греться можно в "межсезонье" -- получается дешевле всяких УФО/маслянных грелок...
эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза.
Отопление - не принципиальный момент. И да, разговор об экономных вариантах, а не о стильных картинах LG. Там то и экономию на отоплении он за весь срок службы не окупит.
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Ромасик
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:31
Ромасик написав: vitaliian написав: Ромасик написав:
все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.
так вот да, тумбочка - это вообще шлак, и гофра в верхнюю часть окна.
_hunter написав: Ромасик написав:
еще один плюс: мобильный можно спрятать, когда не используется, а используется он несколько месяцев в году.
А смысл его прятать? -- висит себе на стенке под потолком -- никому не мешает, в отличии от этой "тумбы", которую постоянно приткнуть некуда...
Если, кстати, кондер не совсем дешманский: им еще и греться можно в "межсезонье" -- получается дешевле всяких УФО/маслянных грелок...
эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза.
Отопление - не принципиальный момент. И да, разговор об экономных вариантах, а не о стильных картинах LG. Там то и экономию на отоплении он за весь срок службы не окупит.
Так он и охлождать за той тумбой будет примерно так же, как его видно будет
Желтеть даже самый дешманский китай где-то через 5-7 лет начинает. Если это кого-то сильно парит -- перикись+сода+спирт -- и блок как новый
Так и охлаждение -- не принципиальный момент: можно ж и потерпеть месяц/другой. Но если мы говорим о комфорте: мерзнуть пока отопление еще не включили, а на улице уже холодно (или отопление уже выключили, а еще не потеплело) -- тоже не сильно весело.
У нас, наверное, разное понимание слова "дешманский"... -- вон тот Купер, на который я ссылку оставлял -- за 10к -- он уже по "схеме" 4:1 греть умеет до -5 на улице...
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:40
Ромасик написав:
эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза
по эстетике с гофрой может тягаться только унитаз по центру комнаты. Вариант с окном сразу забудьте, делайте человеческие вентканалы и выводите тепло туда.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:49
vitaliian написав: _hunter написав:
хрущах кондеры массово висеть начинают...
стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.
Я думал, что переносные кондиционеры отошли в небытие, а если их и используют, то в палатках, бытовках(т.е. там, где сплит по определению не поставишь).
У меня в голове не укладывается, что кто-то использует их в стационарных помещениях при нынешней цене сплит систем. 150-250 дол цена + 50 дол установка. Это цена вообще ни о чем при сравнении с ценами на жилье в общем. Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие. Владелец зажал 200 дол при цене объекта 60 000 - 100 000??? Каких фокусов от такого ожидать дальше?
Насчет обслуживания сплитов - у меня самый старый стоит с 2006 года и еще ничего не делали. В 2017 вызвал спецов на всякий случай - пришли посмотрели, пощупали, ради приличия почистили сеточку во внутреннем блоке и сказали пользоваться дальше.
Так сплит еще и греет весной и осенью, причем значительно
дешевле, чем газом/электричеством
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Damien
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:50
Я не понял кондиционер действительно был необходим, или это фетиш такой?!
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