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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9797979897999800>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 10:55

  Ромасик написав:все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:14

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.

так вот да, тумбочка - это вообще шлак, и гофра в верхнюю часть окна.
  _hunter написав:
  Ромасик написав:еще один плюс: мобильный можно спрятать, когда не используется, а используется он несколько месяцев в году.

А смысл его прятать? -- висит себе на стенке под потолком -- никому не мешает, в отличии от этой "тумбы", которую постоянно приткнуть некуда... :lol:

Если, кстати, кондер не совсем дешманский: им еще и греться можно в "межсезонье" -- получается дешевле всяких УФО/маслянных грелок...

эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза.
Отопление - не принципиальный момент. И да, разговор об экономных вариантах, а не о стильных картинах LG. Там то и экономию на отоплении он за весь срок службы не окупит. :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:31

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:все заточено под американские вертикальные окна. Они мне так нравятся,
Ничего хорошего для стандартных окон не придумано, кондиционер лучше ставить на тумбочку-подставку чтобы расстояние от гофры до окна было минимальным. И сама гофра эстетики не добавляет, чем она короче тем лучше.

так вот да, тумбочка - это вообще шлак, и гофра в верхнюю часть окна.
  _hunter написав:
  Ромасик написав:еще один плюс: мобильный можно спрятать, когда не используется, а используется он несколько месяцев в году.

А смысл его прятать? -- висит себе на стенке под потолком -- никому не мешает, в отличии от этой "тумбы", которую постоянно приткнуть некуда... :lol:

Если, кстати, кондер не совсем дешманский: им еще и греться можно в "межсезонье" -- получается дешевле всяких УФО/маслянных грелок...

эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза.
Отопление - не принципиальный момент. И да, разговор об экономных вариантах, а не о стильных картинах LG. Там то и экономию на отоплении он за весь срок службы не окупит. :D

Так он и охлождать за той тумбой будет примерно так же, как его видно будет :lol:

Желтеть даже самый дешманский китай где-то через 5-7 лет начинает. Если это кого-то сильно парит -- перикись+сода+спирт -- и блок как новый :wink:

Так и охлаждение -- не принципиальный момент: можно ж и потерпеть месяц/другой. Но если мы говорим о комфорте: мерзнуть пока отопление еще не включили, а на улице уже холодно (или отопление уже выключили, а еще не потеплело) -- тоже не сильно весело.
У нас, наверное, разное понимание слова "дешманский"... -- вон тот Купер, на который я ссылку оставлял -- за 10к -- он уже по "схеме" 4:1 греть умеет до -5 на улице...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:40

  Ромасик написав:эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза
по эстетике с гофрой может тягаться только унитаз по центру комнаты. Вариант с окном сразу забудьте, делайте человеческие вентканалы и выводите тепло туда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  _hunter написав:хрущах кондеры массово висеть начинают...
стоимость установки, стоимость обслуживания наружного блока, возможность перебрасывать переноску между помещений, а так же внутри помещения, оперативной замены сломанного кондея "за 1час". Сплит этих опций не даёт. Есть и минусы (чтобы отводить теплый воздух не через окно, я сверлил в стене вентканалы), но плюсов по итогу больше.

Я думал, что переносные кондиционеры отошли в небытие, а если их и используют, то в палатках, бытовках(т.е. там, где сплит по определению не поставишь).
У меня в голове не укладывается, что кто-то использует их в стационарных помещениях при нынешней цене сплит систем. 150-250 дол цена + 50 дол установка. Это цена вообще ни о чем при сравнении с ценами на жилье в общем. Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие. Владелец зажал 200 дол при цене объекта 60 000 - 100 000??? Каких фокусов от такого ожидать дальше?
Насчет обслуживания сплитов - у меня самый старый стоит с 2006 года и еще ничего не делали. В 2017 вызвал спецов на всякий случай - пришли посмотрели, пощупали, ради приличия почистили сеточку во внутреннем блоке и сказали пользоваться дальше.
Так сплит еще и греет весной и осенью, причем значительно дешевле, чем газом/электричеством
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:50

Я не понял кондиционер действительно был необходим, или это фетиш такой?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:03

  Bolt написав:Я не понял кондиционер действительно был необходим, или это фетиш такой?!

Ну четко же написано
  Damien написав:Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию,
деваеться некуда, пойдем ставить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Объявление из какой-то параллельной реальности
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... NRMKz.html
Буча Евродвушка с дорогим дизайнерским ремонтом, в ЖК на Прорезной. Общая площадь – 44/11/16кв.м 86 900 $ 2 куе метр!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Альтернативы на данный момент индексу Эирмакса нет. Да, в последний раз слишком жестковат, но такой точности я не видел нигде за всю жизнь

Треба терміново конфіскувати цю нерухомість. Тоді одразу чудова перемога, та економіка ракетою до гори. Якби ще не плінтуси, може було б не так жахливо.



Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
Звідки стінка в чистому полі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:18

  Damien написав: Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие.

В найбюджетнішому сегменті його може і не бути, замість кондіціонера вентилятор.

  Faceless написав:Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб. Звідки стінка в чистому полі?

Або стінки дійсно немає, або кулю рикошетом від стінки, або він лоб з потилицею переплутав.

rjkz написав:Треба терміново конфіскувати цю нерухомість. Тоді одразу чудова перемога, та економіка ракетою до гори. Якби ще не плінтуси, може було б не так жахливо.

На якій підставі конфіскувати квартиру? Комунальна власність та СРСР то бажання орків.
Переможе Україна, нерухомість з Криму та ОРДЛО повернеться власникам згідно реєстрів України.
Востаннє редагувалось v0f41k в Суб 30 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
v0f41k
 
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