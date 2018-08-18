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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9797979897999800

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:22

  Faceless написав:
Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
Звідки стінка в чистому полі?

А то, что "лицом к стенке" и "пулю в лоб" - одновременно, не удивляет?
Пуля со стороны стенки?
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:26

  BIGor написав:Объявление из какой-то параллельной реальности
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... NRMKz.html
Буча Евродвушка с дорогим дизайнерским ремонтом, в ЖК на Прорезной. Общая площадь – 44/11/16кв.м 86 900 $ 2 куе метр!

Принятие новой реальности всегда было постепенным.
После произошедшего события цены на жилье первое время старые. Потом плавно снижаются в течение 2 лет
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:29

  v0f41k написав:
  Damien написав: Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие.

В найбюджетнішому сегменті його може і не бути, замість кондіціонера вентилятор.


Ну если это гадюшник, в котором ремонт последний был при СССР, то да.
Damien
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