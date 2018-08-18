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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 кві, 2022 12:22
Faceless написав:
Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
Звідки стінка в чистому полі?
А то, что "лицом к стенке" и "пулю в лоб" - одновременно, не удивляет?
Пуля со стороны стенки?
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Damien
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:26
Принятие новой реальности всегда было постепенным.
После произошедшего события цены на жилье первое время старые. Потом плавно снижаются в течение 2 лет
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Damien
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:29
v0f41k написав: Damien написав:
Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие.
В найбюджетнішому сегменті його може і не бути, замість кондіціонера вентилятор.
Ну если это гадюшник, в котором ремонт последний был при СССР, то да.
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Damien
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