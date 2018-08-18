Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Голова КОВА Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели виїзні робочі наради в Ірпені і Бучі з очільниками цих міст щодо відновлення територій після окупації.
«Київщина одна з перших взяла на себе удар загарбників. Маємо тяжкі наслідки бойових дій та окупації. В області пошкоджено та зруйновано понад 14 тисяч об’єктів. З них 4500 зруйновано повністю. Вже приступили до відновлення та ремонтів. Задача на сьогодні – відремонтувати ті приміщення, що постраждали найменше. Мова йде про заміну вікон, дверей, покрівлі. Маємо зробити все для того, щоб люди змогли повернутися до своїх домівок як найшвидше», – підкреслив Олександр Павлюк.
Працюють над відновленням і в Бучанській громаді. Триває обстеження пошкоджених об’єктів інфраструктури. За попередніми даними, в Бучі таких нараховується 1148. З них 138 зруйновані повністю, решта – значною мірою або пошкоджені частково. Зокрема, 130 багатоквартирних будинків, 974 приватних будинків, 36 об’єктів соціальної інфраструктури – медзаклади, школи, садочки.