Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Голова КОВА Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели виїзні робочі наради в Ірпені і Бучі з очільниками цих міст щодо відновлення територій після окупації.
«Київщина одна з перших взяла на себе удар загарбників. Маємо тяжкі наслідки бойових дій та окупації. В області пошкоджено та зруйновано понад 14 тисяч об’єктів. З них 4500 зруйновано повністю. Вже приступили до відновлення та ремонтів. Задача на сьогодні – відремонтувати ті приміщення, що постраждали найменше. Мова йде про заміну вікон, дверей, покрівлі. Маємо зробити все для того, щоб люди змогли повернутися до своїх домівок як найшвидше», – підкреслив Олександр Павлюк.
Працюють над відновленням і в Бучанській громаді. Триває обстеження пошкоджених об’єктів інфраструктури. За попередніми даними, в Бучі таких нараховується 1148. З них 138 зруйновані повністю, решта – значною мірою або пошкоджені частково. Зокрема, 130 багатоквартирних будинків, 974 приватних будинків, 36 об’єктів соціальної інфраструктури – медзаклади, школи, садочки.
_hunter написав:Если это кого-то сильно парит -- перикись+сода+спирт -- и блок как новый
Так и охлаждение -- не принципиальный момент: можно ж и потерпеть месяц/другой. Но если мы говорим о комфорте: мерзнуть пока отопление еще не включили, а на улице уже холодно (или отопление уже выключили, а еще не потеплело) -- тоже не сильно весело. У нас, наверное, разное понимание слова "дешманский"... -- вон тот Купер, на который я ссылку оставлял -- за 10к -- он уже по "схеме" 4:1 греть умеет до -5 на улице...
о, за рецепт спасибо, самый дельный совет на сегодня)) надо попробовать по отоплению - не приципиально, поскольку есть куча разных источников тепла на выбор. Для охлаждения - только кондиционер реально. Не все люди могут потерпеть жару и рассматривается как вариант на слабо охраняемую зимой дачу, где чем меньше техники оставишь, тем спокойнее
vitaliian написав:
Ромасик написав:эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу)) А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза
по эстетике с гофрой может тягаться только унитаз по центру комнаты. Вариант с окном сразу забудьте, делайте человеческие вентканалы и выводите тепло туда.
при американских окнах все довольно скромно и по нужде. С другой стороны эстетика высящих на фасадах внешних блоков и соплей, как на фасаде, так и внутри тоже под вопросом.