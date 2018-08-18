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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9797979897999800

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 197
1. Не вище 900
23%
45
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:22

  Faceless написав:
Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
Звідки стінка в чистому полі?

А то, что "лицом к стенке" и "пулю в лоб" - одновременно, не удивляет?
Пуля со стороны стенки?
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:26

  BIGor написав:Объявление из какой-то параллельной реальности
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... NRMKz.html
Буча Евродвушка с дорогим дизайнерским ремонтом, в ЖК на Прорезной. Общая площадь – 44/11/16кв.м 86 900 $ 2 куе метр!

Принятие новой реальности всегда было постепенным.
После произошедшего события цены на жилье первое время старые. Потом плавно снижаются в течение 2 лет
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:29

  v0f41k написав:
  Damien написав: Сплит обязан стоять в самом дешманском цоколе Ирпеня по умолчанию, на месте арендатора меня бы насторожило его отсутствие.

В найбюджетнішому сегменті його може і не бути, замість кондіціонера вентилятор.


Ну если это гадюшник, в котором ремонт последний был при СССР, то да.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 13:38

Голова КОВА Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели виїзні робочі наради в Ірпені і Бучі з очільниками цих міст щодо відновлення територій після окупації.

«Київщина одна з перших взяла на себе удар загарбників. Маємо тяжкі наслідки бойових дій та окупації. В області пошкоджено та зруйновано понад 14 тисяч об’єктів. З них 4500 зруйновано повністю. Вже приступили до відновлення та ремонтів. Задача на сьогодні – відремонтувати ті приміщення, що постраждали найменше. Мова йде про заміну вікон, дверей, покрівлі. Маємо зробити все для того, щоб люди змогли повернутися до своїх домівок як найшвидше», – підкреслив Олександр Павлюк.

Працюють над відновленням і в Бучанській громаді. Триває обстеження пошкоджених об’єктів інфраструктури. За попередніми даними, в Бучі таких нараховується 1148. З них 138 зруйновані повністю, решта – значною мірою або пошкоджені частково. Зокрема, 130 багатоквартирних будинків, 974 приватних будинків, 36 об’єктів соціальної інфраструктури – медзаклади, школи, садочки.


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:04

  _hunter написав:Если это кого-то сильно парит -- перикись+сода+спирт -- и блок как новый :wink:

Так и охлаждение -- не принципиальный момент: можно ж и потерпеть месяц/другой. Но если мы говорим о комфорте: мерзнуть пока отопление еще не включили, а на улице уже холодно (или отопление уже выключили, а еще не потеплело) -- тоже не сильно весело.
У нас, наверное, разное понимание слова "дешманский"... -- вон тот Купер, на который я ссылку оставлял -- за 10к -- он уже по "схеме" 4:1 греть умеет до -5 на улице...

о, за рецепт спасибо, самый дельный совет на сегодня)) надо попробовать
по отоплению - не приципиально, поскольку есть куча разных источников тепла на выбор. Для охлаждения - только кондиционер реально.
Не все люди могут потерпеть жару и рассматривается как вариант на слабо охраняемую зимой дачу, где чем меньше техники оставишь, тем спокойнее
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:эту тумбу на полу можно спрятать за другу тумбу))
А эти пожелтевшие внутренние блоки висят на самом видном месте и бросаются в глаза
по эстетике с гофрой может тягаться только унитаз по центру комнаты. Вариант с окном сразу забудьте, делайте человеческие вентканалы и выводите тепло туда.

при американских окнах все довольно скромно и по нужде.
С другой стороны эстетика высящих на фасадах внешних блоков и соплей, как на фасаде, так и внутри тоже под вопросом.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 04:28

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Vlad442 написав:Треба терміново конфіскувати цю нерухомість. Тоді одразу чудова перемога, та економіка ракетою до гори. Якби ще не плінтуси, може було б не так жахливо.



Какой Вы сегодня гуманный.
Раньше-бы вывели его в чистое поле, поставили лицом к стенке и пустили пулю в лоб.
Звідки стінка в чистому полі?


Ну и как человеку, стоящему лицом к стенке в чистом поле можно пустить пулю в лоб?
3 взаимоисключающих себя шаблона.
Улыбнитесь.
rjkz
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