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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9798979998009801

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 197
1. Не вище 900
23%
45
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10

  Damien написав:
  BIGor написав:Объявление из какой-то параллельной реальности
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... NRMKz.html
Буча Евродвушка с дорогим дизайнерским ремонтом, в ЖК на Прорезной. Общая площадь – 44/11/16кв.м 86 900 $ 2 куе метр!

Принятие новой реальности всегда было постепенным.
После произошедшего события цены на жилье первое время старые. Потом плавно снижаются в течение 2 лет

Автообновление на ОЛХ рулит :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:39

  UA написав:
  BIGor написав:Объявление из какой-то параллельной реальности
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... NRMKz.html
Буча Евродвушка с дорогим дизайнерским ремонтом, в ЖК на Прорезной. Общая площадь – 44/11/16кв.м 86 900 $ 2 куе метр!

Автообновление на ОЛХ рулит :mrgreen:

Как по мне, продавец - https://www.olx.ua/uk/list/user/gcKTP/ классический лендлорд. Коммерция, таунхаус, несколько квартир 1к, несколько квартир под хостел. Все в продаже. Все по довоенным ценам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:54

  BIGor написав:Как по мне, продавец - https://www.olx.ua/uk/list/user/gcKTP/ классический лендлорд. Коммерция, таунхаус, несколько квартир 1к, несколько квартир под хостел. Все в продаже. Все по довоенным ценам.


Значит будет плакать крокодильими слезами.
Не думаю что сможет продать даже с дисконтами 50% от цен 2021.
Дол. 100 за метр. я может бы расмотрел как инвештицию квартиру в Буче. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все зависит от результатов войны. Сейчас говорить о цене - это вилами по воде писано
Investor_K
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