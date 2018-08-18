Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Как по мне, продавец - https://www.olx.ua/uk/list/user/gcKTP/ классический лендлорд. Коммерция, таунхаус, несколько квартир 1к, несколько квартир под хостел. Все в продаже. Все по довоенным ценам.
Значит будет плакать крокодильими слезами. Не думаю что сможет продать даже с дисконтами 50% от цен 2021. Дол. 100 за метр. я может бы расмотрел как инвештицию квартиру в Буче.