Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господа бомбанули по Львовскому кварталу. Инфо уже есть в инете. Дом подлежит востановлению ?
Покупать что-то у Кийови безумие.
Вот теперь и не верь что номер 13 несчастливое число.
Я думаю, что восстановят без особых проблем. Когда то давно наблюдал на одной стройке следующую картину - наращивали горизонтальные перекрытия монолита, чтобы увеличить площадь комнат. Монолит был отлит давно, застройщик разорился, новый застройщик полностью перепланировал конфигурацию квартир, местами решил увеличить площадь. Они расковыривали край существующего монолита, приваривались к арматуре, ставили опалубку и доливали. Мне казалось это безумием, казалось, что потом этот кусок долитый выступающий отвалится. Но пока стоит дом, люди живут, не отвалилось
Господа бомбанули по Львовскому кварталу. Инфо уже есть в инете. Дом подлежит востановлению ?
Покупать что-то у Кийови безумие.
Вот теперь и не верь что номер 13 несчастливое число.
Я думаю, что восстановят без особых проблем. Когда то давно наблюдал на одной стройке следующую картину - наращивали горизонтальные перекрытия монолита, чтобы увеличить площадь комнат. Монолит был отлит давно, застройщик разорился, новый застройщик полностью перепланировал конфигурацию квартир, местами решил увеличить площадь. Они расковыривали край существующего монолита, приваривались к арматуре, ставили опалубку и доливали. Мне казалось это безумием, казалось, что потом этот кусок долитый выступающий отвалится. Но пока стоит дом, люди живут, не отвалилось