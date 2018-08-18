RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9810981198129813

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 199
1. Не вище 900
24%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:08

  Ромасик написав:котел заменить. Мою школу перевели с угля на газ.
Но с чего громада взяла, что у нас уголь есть?


Там де орки не розвалили - буде тепло, тому давайте без паніки

Вугілля зараз профіцит:-) вже на експорт 100 тис тон їде.
Але це недовго. Почнемо експорт е/е в правильних обсягах
Первый
 
Повідомлень: 16753
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:52

  striped написав:
И заглянул на Лун - опять у них 12тыс объектов по Киеву вместо 18 на днях - как они работают, что они считают - вообще загадка


а сейчас - 19800. Большая стройка в действии.
striped
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:54

значит вот что с погорельцами вырисовывается

Зображення
Зображення

в 2022м будут строить новое жильё в 15 областях по 2 крупных жк в каждой.

как всегда все непонятно это в обл.центрах или на периферии. Осмелюсь предположить там где производят бетон. Для такого крупного строительства бетона понадобится немало, и логистика при ценах на солярку имеет значение, (на 5км бетон возить или на 105). Ирпенские застройщики мне жаловались что из-за логистики их себестоимость на 15% выше киевской, а рыночная цена наоборот на 50% дешевле.

2й слайд я так понимаю где переселенцы хотят жить. Он плохо коррелирует с 1м потому что распределение хотелок по областям неравномерное.

Зображення

закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.

где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.

что касается Киева, новое строить не будут а выкупят с рынка ....(барабанная дробь) 5043 квартиры (Одесса выкупят 5008 Запорожье 2026) . В таблице Одесса и Запорожье явно не указаны, лично я сомневаюсь что за пределами обл.центров есть предложения в таких объёмах.

Для прискорення процесу було обрано два паралельні шляхи – купівля готових квартир з ремонтом і меблями та будівництво квартир з нуля, каже заступник голови ОП.

До кінця 2022 року влада розраховує поселити в 53 393 квартири 185 933 переселенців.

З нуля буде збудовано 30 000 квартир, а викуплено 23 393. Загалом на це знадобиться близько 65-69 млрд грн.


дальше еще все более запутано, особенно то что касается выкупа, это будет вторичка или первичка от других застройщиков, цены в каждой области разные, будут тендеры или выгребут весь олх? ещё из слайдов непонятно как долго они планируют выкупать и строить? 8,86% в 2022 году это чё 10-12 лет (такими темпами)? Но для инфляции это скорее хорошо.

А главное, никаких компенсаций "живыми деньгами на руки" я в таблице не увидел. Если погорелец за компенсацию хотел бы эмигрировать, нужно сначала получить квартиру, затем её продать и только тогда уехать. Будут ли ограничения на отчуждение такой недвижимости непонятно.

https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... eto-realno
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1993 раз.
Подякували: 2841 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вугілля зараз профіцит:-) вже на експорт 100 тис тон їде.
Але це недовго. Почнемо експорт е/е в правильних обсягах

Скоро вугілля з українського Донбасса буде. І сланцевий газ.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8829
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1995 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9810981198129813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2208, 2209, 2210
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22094 6591891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 21:18
cherchiltank
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161529
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34487
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2560)
04.05.2022 23:36
Рынок ОВГЗ (3075)
04.05.2022 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.