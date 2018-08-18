Додано: Сер 04 тра, 2022 18:54

Для прискорення процесу було обрано два паралельні шляхи – купівля готових квартир з ремонтом і меблями та будівництво квартир з нуля, каже заступник голови ОП.



До кінця 2022 року влада розраховує поселити в 53 393 квартири 185 933 переселенців.



З нуля буде збудовано 30 000 квартир, а викуплено 23 393. Загалом на це знадобиться близько 65-69 млрд грн.

в 2022м будут строить новое жильё в 15 областях по 2 крупных жк в каждой.как всегда все непонятно это в обл.центрах или на периферии. Осмелюсь предположить там где производят бетон. Для такого крупного строительства бетона понадобится немало, и логистика при ценах на солярку имеет значение, (на 5км бетон возить или на 105). Ирпенские застройщики мне жаловались что из-за логистики их себестоимость на 15% выше киевской, а рыночная цена наоборот на 50% дешевле.2й слайд я так понимаю где переселенцы хотят жить. Он плохо коррелирует с 1м потому что распределение хотелок по областям неравномерное.Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.что касается Киева, новое строить не будут а выкупят с рынка ....(барабанная дробь) 5043 квартиры (Одесса выкупят 5008 Запорожье 2026) . В таблице Одесса и Запорожье явно не указаны, лично я сомневаюсь что за пределами обл.центров есть предложения в таких объёмах.дальше еще все более запутано, особенно то что касается выкупа, это будет вторичка или первичка от других застройщиков, цены в каждой области разные, будут тендеры или выгребут весь олх? ещё из слайдов непонятно как долго они планируют выкупать и строить? 8,86% в 2022 году это чё 10-12 лет (такими темпами)? Но для инфляции это скорее хорошо.А главное, никаких компенсаций "живыми деньгами на руки" я в таблице не увидел. Если погорелец за компенсацию хотел бы эмигрировать, нужно сначала получить квартиру, затем её продать и только тогда уехать. Будут ли ограничения на отчуждение такой недвижимости непонятно.