Там де орки не розвалили - буде тепло, тому давайте без паніки
Вугілля зараз профіцит:-) вже на експорт 100 тис тон їде.
Але це недовго. Почнемо експорт е/е в правильних обсягах
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Додано: Сер 04 тра, 2022 14:08
Додано: Сер 04 тра, 2022 18:52
Додано: Сер 04 тра, 2022 18:54
значит вот что с погорельцами вырисовывается
в 2022м будут строить новое жильё в 15 областях по 2 крупных жк в каждой.
как всегда все непонятно это в обл.центрах или на периферии. Осмелюсь предположить там где производят бетон. Для такого крупного строительства бетона понадобится немало, и логистика при ценах на солярку имеет значение, (на 5км бетон возить или на 105). Ирпенские застройщики мне жаловались что из-за логистики их себестоимость на 15% выше киевской, а рыночная цена наоборот на 50% дешевле.
2й слайд я так понимаю где переселенцы хотят жить. Он плохо коррелирует с 1м потому что распределение хотелок по областям неравномерное.
закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.
где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.
что касается Киева, новое строить не будут а выкупят с рынка ....(барабанная дробь) 5043 квартиры (Одесса выкупят 5008 Запорожье 2026) . В таблице Одесса и Запорожье явно не указаны, лично я сомневаюсь что за пределами обл.центров есть предложения в таких объёмах.
дальше еще все более запутано, особенно то что касается выкупа, это будет вторичка или первичка от других застройщиков, цены в каждой области разные, будут тендеры или выгребут весь олх? ещё из слайдов непонятно как долго они планируют выкупать и строить? 8,86% в 2022 году это чё 10-12 лет (такими темпами)? Но для инфляции это скорее хорошо.
А главное, никаких компенсаций "живыми деньгами на руки" я в таблице не увидел. Если погорелец за компенсацию хотел бы эмигрировать, нужно сначала получить квартиру, затем её продать и только тогда уехать. Будут ли ограничения на отчуждение такой недвижимости непонятно.
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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