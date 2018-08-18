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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9811981298139814

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 199
1. Не вище 900
24%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:54

  striped написав:
  vladimir07 написав:Кто помнит, это цены довоенные или уже даже выше ?
От бабушки 31 м2 за 45куе. :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html


Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.

Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа

:D вже і те й інше
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:55

  striped написав:
  vladimir07 написав:Кто помнит, это цены довоенные или уже даже выше ?
От бабушки 31 м2 за 45куе. :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html


Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.

Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа


Ждать придется долго. В Харьков люди возвращаются массово, кроме северной салтовки. С Херсона нет выезда в Украину. Да и ехать вряд ли будут массово. Мариуполь почти весь в запорожье и днепре.

Имея деньги на руках только идиот что то купит до конца войны. А у идиотов денег нет. Арендовать будут, покупать нет. Да и как только откроют выезд мужчинам за зраницу посмотрим сколько людей вернетмюся и выедет.

По рынку. Знакомый снял в ривер стоуне 1к за 10 000 грн и фиксацией на пол года цены. Хозяин квартиру будет продавать, о чем есть пункт в договоре.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 15:25

  vitaliian написав:Зображення
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закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.

где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.

[/quote]

так, поселити назавжди 388 тис в Закарп.області це треш. Декілька деталей:
а) за останні 20 років в Ужгороді побудовано досить багато квартир - цілі мікрорайони на місцях колишніх пустирів, але увага 0 (нуль) нових шкіл, 0 садочків. Майже всі багатоповерхівки без підземних парковок, з мінімальною прибудинковою територією. Тобто вже до війни (до переселенців) ситуація з школами/садками, парковками, транспортом була вкрай напруженою
б) на Закарпатті плиточник / зварювальник / шеф-кухар можуть заробляти під 1000 у.е. через те що 2/3 його земляків-конкурентів працюють в Чехії/Бельгії. Де працевлаштуються півмільйона нових людей без поняття
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 16:57

  striped написав:
  vladimir07 написав:Кто помнит, это цены довоенные или уже даже выше ?
От бабушки 31 м2 за 45куе. :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html


Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.

Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа


А есть утвержденная программа еВыкуп ?
Уже озвучивали, что граничная цена квартиры с ремонтом и обстановкой должна быть "намного ниже" 1куе.
Не должны выкупать по дурным хотелкам совковую вторичку под ремонт.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:33

  vladimir07 написав:
  striped написав:
  vladimir07 написав:Кто помнит, это цены довоенные или уже даже выше ?
От бабушки 31 м2 за 45куе. :D
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html


Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.

Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа


А есть утвержденная программа еВыкуп ?
Уже озвучивали, что граничная цена квартиры с ремонтом и обстановкой должна быть "намного ниже" 1куе.
Не должны выкупать по дурным хотелкам совковую вторичку под ремонт.


"З урахуванням витрат на будівництво 1 кв. м в 24 000 грн, вартість однієї квартири в $44 000 у Києві з ремонтом, меблями та побутовою технікою навряд чи покриє собівартість", – каже менеджер однієї з великих будівельних компаній Києва. За даними Lun.ua, у березні середня вартість кв. м становила 35 600 грн, мінімальна – 24 000 грн.

https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimos ... eto-realno
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