Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.
Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа
Ждать придется долго. В Харьков люди возвращаются массово, кроме северной салтовки. С Херсона нет выезда в Украину. Да и ехать вряд ли будут массово. Мариуполь почти весь в запорожье и днепре.
Имея деньги на руках только идиот что то купит до конца войны. А у идиотов денег нет. Арендовать будут, покупать нет. Да и как только откроют выезд мужчинам за зраницу посмотрим сколько людей вернетмюся и выедет.
По рынку. Знакомый снял в ривер стоуне 1к за 10 000 грн и фиксацией на пол года цены. Хозяин квартиру будет продавать, о чем есть пункт в договоре.
закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.
где они возьмут для 388 тыс переселенцев школы/больницы и рабочие места для меня загадка.
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так, поселити назавжди 388 тис в Закарп.області це треш. Декілька деталей: а) за останні 20 років в Ужгороді побудовано досить багато квартир - цілі мікрорайони на місцях колишніх пустирів, але увага 0 (нуль) нових шкіл, 0 садочків. Майже всі багатоповерхівки без підземних парковок, з мінімальною прибудинковою територією. Тобто вже до війни (до переселенців) ситуація з школами/садками, парковками, транспортом була вкрай напруженою б) на Закарпатті плиточник / зварювальник / шеф-кухар можуть заробляти під 1000 у.е. через те що 2/3 його земляків-конкурентів працюють в Чехії/Бельгії. Де працевлаштуються півмільйона нових людей без поняття
Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.
Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа
А есть утвержденная программа еВыкуп ? Уже озвучивали, что граничная цена квартиры с ремонтом и обстановкой должна быть "намного ниже" 1куе. Не должны выкупать по дурным хотелкам совковую вторичку под ремонт.
Это стадия ожидания беженцев из Харькова, Мариуполя и Херсона с рюкзаками денег.
Следующей будет стадия ожидания госпрограммы еВыкупа
А есть утвержденная программа еВыкуп ? Уже озвучивали, что граничная цена квартиры с ремонтом и обстановкой должна быть "намного ниже" 1куе. Не должны выкупать по дурным хотелкам совковую вторичку под ремонт.
"З урахуванням витрат на будівництво 1 кв. м в 24 000 грн, вартість однієї квартири в $44 000 у Києві з ремонтом, меблями та побутовою технікою навряд чи покриє собівартість", – каже менеджер однієї з великих будівельних компаній Києва. За даними Lun.ua, у березні середня вартість кв. м становила 35 600 грн, мінімальна – 24 000 грн.
Letusrock написав:закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.
Если вспомнить на каких фронтах воевал депутат тищенко и от каких родственников он до войны сильно отказывался, то барабанная дробь может плавно перейти в овации этому талантливому защитнику Украины. Или в стон массово потерявших жилье беженцев. В зависимости от степени вашего влияния на бюджетные потоки.
Letusrock написав:закарпатская область заявленная потребность (барабанная дробь) ... 111 тыс квартир. (умножаем на 3,5...388 тыс человек!!! КАРЛ) для справки население Ужгорода - 112 447 (2017 г.) Мукачево - 85 796 (2020 г.) Может ещё один крупный город нарисуют. Там места в целом красивые, и пока ещё не загаженные. Для закарпатья 2 жк по 3500 квартир это смешно, 111 тыс квартир это чё 15 лет собираются строить? выкупать там нечего, даже если все жители Ужгорода/Мукачево куда то уедут, всё равно всех не расселишь.
Если вспомнить на каких фронтах воевал депутат тищенко и от каких родственников он до войны сильно отказывался, то барабанная дробь может плавно перейти в овации этому талантливому защитнику Украины. Или в стон массово потерявших жилье беженцев. В зависимости от степени вашего влияния на бюджетные потоки.
А причём тут Коля-котлета? Или те, под кем он рэкетом занимался в 90е стали талантливыми застройщиками с неиссякаемыми бюджетными заказами? Да и где те браты-савлохи…
Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи... У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.