Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи... У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.
Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔
Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи... У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.
Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔
Звичайно. Або ви їх, або вони вас. Вічна "війна" між лендлордами та квартирантами. P.S. Розмовляв із родичами, живуть на Майорівці. Казали, коли декілька днів тому бомбили підстанцію в передмісті Львова, то в них аж вазони на підвіконнику підскакували.