RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9812981398149815

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 200
1. Не вище 900
24%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:50

  roberto dark написав:
  Faceless написав:Є оптимісти: https://ua.m2bomber.com/obj/926022511/v ... vobereznaa

Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи...
У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.

Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔
Bolt
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:51

  Bolt написав:
  roberto dark написав:
  Faceless написав:Є оптимісти: https://ua.m2bomber.com/obj/926022511/v ... vobereznaa

Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи...
У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.

Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔

Звичайно. Або ви їх, або вони вас. Вічна "війна" між лендлордами та квартирантами. 8)
P.S. Розмовляв із родичами, живуть на Майорівці. Казали, коли декілька днів тому бомбили підстанцію в передмісті Львова,
то в них аж вазони на підвіконнику підскакували.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 894
З нами з: 04.06.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9812981398149815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2209, 2210, 2211
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22100 6594542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 07:58
cherchiltank
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161642
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34494
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron