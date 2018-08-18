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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9813981498159816

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 200
1. Не вище 900
24%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:19

  cherchiltank написав:[ Я побувавши в 4 містах на західній Україні, приїхавши в Київ був довольний як слон)

Можете назвати причину цього задоволення?
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:32

  Bolt написав:
  roberto dark написав:
  Faceless написав:Є оптимісти: https://ua.m2bomber.com/obj/926022511/v ... vobereznaa

Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи...
У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.

Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔


нормально здали :wink:

неподалік Вашої - Боткіна, совкофонд також - 5500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... OxNAG.html

Сихів-Санта-Барбара-2кімн-7000

Городоцька-8000-2кімн
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... OhhqI.html

1 кімн на Франка - 8000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... MtBc0.html
jump
 
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