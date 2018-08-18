Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та які то оптимісти? Так собі..Накинули трохи... У Львові ось де оптимісти. По 1000 $ за метр просять за говноблок в епенях, в долярчиковому жк - https://m.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kva ... Mv4XV.htmlі, а 2 кім бабушатники в хрущах здають в оренду по 500$ в ближньому центрі.
Походу я лошара, накинув всього 500 грн на свою двушку (6500) 3 хв пішки до Океану. 🤔
«Сейчас мы можем сказать, что в селе Мощун почти из 2,8 тыс. домов 2 тыс. уничтожены или очень сильно разрушены, общая сумма ущерба составляет около 1,1 млрд грн, или $37,5 млн. Большая часть этой суммы касается домов из категории жилищного строения», - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.
Также в селе разрушены три предприятия, общественная инфраструктура, магазины, аптеки и т.д. Такие данные удалось собрать благодаря облетам дронов, отметил он.
«Такую работу мы планируем продолжить, активно используя дроны, и в других пострадавших городах и селах, а где это эффективнее – с использованием спутниковых изображений», – сказал Нефедов.
Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины достигла почти $92 млрд, или 2,7 трлн грн. За предыдущую неделю эта сумма выросла на $4,5 млрд.
если выкупить у людей землю в с. Мощун на ней можно построить небольшой Дубай,
При виплаті компенсацій за пошкоджене або зруйноване окупантами житло пріоритет будуть мати багатодітні сім'ї та військові, а також люди з інвалідністю.
Про це голова партії Слуга Народу Олена Шуляк сказала під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) у середу.
«Сейчас мы можем сказать, что в селе Мощун почти из 2,8 тыс. домов 2 тыс. уничтожены или очень сильно разрушены, общая сумма ущерба составляет около 1,1 млрд грн, или $37,5 млн. Большая часть этой суммы касается домов из категории жилищного строения», - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.
Также в селе разрушены три предприятия, общественная инфраструктура, магазины, аптеки и т.д. Такие данные удалось собрать благодаря облетам дронов, отметил он.
«Такую работу мы планируем продолжить, активно используя дроны, и в других пострадавших городах и селах, а где это эффективнее – с использованием спутниковых изображений», – сказал Нефедов.
Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины достигла почти $92 млрд, или 2,7 трлн грн. За предыдущую неделю эта сумма выросла на $4,5 млрд.
если выкупить у людей землю в с. Мощун на ней можно построить небольшой Дубай,
При виплаті компенсацій за пошкоджене або зруйноване окупантами житло пріоритет будуть мати багатодітні сім'ї та військові, а також люди з інвалідністю.
Про це голова партії Слуга Народу Олена Шуляк сказала під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) у середу.
В Мощуне около 600 дворов. И целых домов там нет. Скорее всего с Горенкой путают.