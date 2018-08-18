Додано: Суб 07 тра, 2022 09:59

vitaliian написав: Moneta написав: так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей. так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.

а там куда люди из киева уехали заработать легко и просто? или кто то навечно собирается приютить беженцев . Сейчас везде одинаково плохо, в киеве нет работы потому что отсюда 60-70% выехало а в провинции её нет по другим причинам и за месяцы войны не добавилось. Имхо будут возвращаться к старым местам работы и экономическим связям потому что устанавливать новые ещё сложнее. а там куда люди из киева уехали заработать легко и просто? или кто то навечно собирается приютить беженцев . Сейчас везде одинаково плохо, в киеве нет работы потому что отсюда 60-70% выехало а в провинции её нет по другим причинам и за месяцы войны не добавилось. Имхо будут возвращаться к старым местам работы и экономическим связям потому что устанавливать новые ещё сложнее.

безусловно, но этот процесс растянется на лет 10, и то при наличии сопутствующих факторов. если уберут гетьманцовых и ко от экономического штурвала, введут некий НЭП, если запад не кинет с помощью, если сможем зарабатывать валюты столько же как и раньше (без этого тратить как раньше не получится, вопрос выравнивания сальдо - политическое решение). кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельзя, очень вероятна глобальная рецессия и экономические шоки по всему миру. это кстати фактор в нашу пользу, многие заробитчане вернутся, потому что безработица догонит их и там.Но это все в перспективе пары лет, а сейчас наблюдаем. Экономика только начала падать. Мы в мае 2014 года (образно), но в этот раз будет посерьезней.