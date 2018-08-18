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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 тра, 2022 07:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я на метро не ізжу але мені франківськ, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький нагадують села - тільки великі)
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:16
Я бы Тернополь селом не назвал, здесь вы жёстко загнули, в самом центре два красивейших парка и озеро. Скорее был бы городок курорт, если бы там нашли минеральную воду и настроили бюветов/пансионатов.
Желаю всем сёлам так выглядеть
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а никто не знает какой сейчас курс.
вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?
а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?
по какому будут продавать?
так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.
Ну це поки що прогнози. Восени буде ясніше з перспективами. А зараз на хотєлки ріелторів не звертаємо уваги. Ці хлопці не всигли в останній вагон дурних цін, і витрачають останні гроші на замовні статті у ЗМІ про "будет дорожать". Уже дуже скоро вони зрозуміють що сталося з економікою.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 тра, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:37
а там куда люди из киева уехали заработать легко и просто? или кто то навечно собирается приютить беженцев . Сейчас везде одинаково плохо, в киеве нет работы потому что отсюда 60-70% выехало а в провинции её нет по другим причинам и за месяцы войны не добавилось. Имхо будут возвращаться к старым местам работы и экономическим связям потому что устанавливать новые ещё сложнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 тра, 2022 09:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:40
Вечного содержания не будет. За все надо расплачиваться.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:58
сделали жд мост в ирпене и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:59
безусловно, но этот процесс растянется на лет 10, и то при наличии сопутствующих факторов. если уберут гетьманцовых и ко от экономического штурвала, введут некий НЭП, если запад не кинет с помощью, если сможем зарабатывать валюты столько же как и раньше (без этого тратить как раньше не получится, вопрос выравнивания сальдо - политическое решение). кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельзя, очень вероятна глобальная рецессия и экономические шоки по всему миру. это кстати фактор в нашу пользу, многие заробитчане вернутся, потому что безработица догонит их и там.
Но это все в перспективе пары лет, а сейчас наблюдаем. Экономика только начала падать. Мы в мае 2014 года (образно), но в этот раз будет посерьезней.
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