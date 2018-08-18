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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 тра, 2022 07:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я на метро не ізжу але мені франківськ, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький нагадують села - тільки великі)
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:16
Я бы Тернополь селом не назвал, здесь вы жёстко загнули, в самом центре два красивейших парка и озеро. Скорее был бы городок курорт, если бы там нашли минеральную воду и настроили бюветов/пансионатов.
Желаю всем сёлам так выглядеть
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а никто не знает какой сейчас курс.
вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?
а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?
по какому будут продавать?
так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.
Ну це поки що прогнози. Восени буде ясніше з перспективами. А зараз на хотєлки ріелторів не звертаємо уваги. Ці хлопці не всигли в останній вагон дурних цін, і витрачають останні гроші на замовні статті у ЗМІ про "будет дорожать". Уже дуже скоро вони зрозуміють що сталося з економікою.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 07 тра, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:37
а там куда люди из киева уехали заработать легко и просто? или кто то навечно собирается приютить беженцев . Сейчас везде одинаково плохо, в киеве нет работы потому что отсюда 60-70% выехало а в провинции её нет по другим причинам и за месяцы войны не добавилось. Имхо будут возвращаться к старым местам работы и экономическим связям потому что устанавливать новые ещё сложнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 тра, 2022 09:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:40
Вечного содержания не будет. За все надо расплачиваться.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:58
сделали жд мост в ирпене и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:59
безусловно, но этот процесс растянется на лет 10, и то при наличии сопутствующих факторов. если уберут гетьманцовых и ко от экономического штурвала, введут некий НЭП, если запад не кинет с помощью, если сможем зарабатывать валюты столько же как и раньше (без этого тратить как раньше не получится, вопрос выравнивания сальдо и мощного девала - политическое решение). кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельзя, очень вероятна глобальная рецессия и экономические шоки по всему миру. это кстати фактор в нашу пользу, многие заробитчане вернутся, потому что безработица догонит их и там.
Но это все в перспективе пары лет, а сейчас наблюдаем. Экономика только начала падать. Мы в мае 2014 года (образно), но в этот раз будет посерьезней.
Додано: Суб 07 тра, 2022 10:09
вы всё скинули в одну кучу. после ковида в мире кризис перепроизводства, поскольку глобально снизилось потребление. Сейчас из-за войны потребление начнет расти, во первых Украине нужно оружие, разная техника от строительной до станков, энергоносители. Всё это подстегнет глобальный спрос а дальше по мультипликатору... пополнятся карманы жителей стран которые что то производят.
Это же не то что все закрылись дома и перестали потреблять. Во вторых одним только беженцам сколько всего нужно: от трусов - мыла до жилья и билетов на транспорт, в театр - кино. Как раз после 2МВ США стали теми кто они есть, потому что не просто напечатали денег, а произвели (и условно) продали товары, в которых нуждалась разрушенная Европа. Украине нужен триллион инвестиций. Тысячи заводов могут обеспечить себя заказами и работой на годы. Вопрос лишь в политических гарантиях. Должно быть понимание, что со временем это всё не достанется русне.
Додано: Суб 07 тра, 2022 10:25
беженцы из зоны БД (я видел парочку) это несчастные люди, у которых имущества с собой одни штаны и двое трусов. а Вы все норовите им что-то продать, то новострой, то мечту.
все что Вы написали (станки и т.д.) это по немецкому сценарию плана Маршалла. Но были еще хорватский и боснийский сценарий, когда утопающий спасал себя сам. Для немецкого сценария нужно снова запускать схему печатный станок->кредиты->восстановление.
с ковидобесием не получилась, инфляция бьет 40-летний рекорд, рейтинги правящих элит в западных странах летят вниз, а всякие маргиналы впритык дышат в затылок. распродажа трежерей US набирает опасных оборотов в мире. согласятся ли правящие круги напечать в этих условиях еще пару тройку триллионов - у меня сомнения.
но согласен, это вопрос не этой темы. с другой стороны обсудить и негде, валютную ветку захватили упоротые деполюди, которые заняты подсчетом виртуальных донорских миллиардов, которые непременно пойдут на спасение депозитов и оплату ОВГЗ.
Додано: Суб 07 тра, 2022 10:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего это вдруг депозиты надо спасать?
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