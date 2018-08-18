Додано: Суб 07 тра, 2022 10:09

Moneta написав: кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельз кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельз

вы всё скинули в одну кучу. после ковида в мире кризис перепроизводства, поскольку глобально снизилось потребление. Сейчас из-за войны потребление начнет расти, во первых Украине нужно оружие, разная техника от строительной до станков, энергоносители. Всё это подстегнет глобальный спрос а дальше по мультипликатору... пополнятся карманы жителей странЭто же не то что все закрылись дома и перестали потреблять. Во вторых одним только беженцам сколько всего нужно: от трусов - мыла до жилья и билетов на транспорт, в театр - кино. Как раз после 2МВ США стали теми кто они есть, потому что не просто напечатали денег, а произвели (и условно) продали товары, в которых нуждалась разрушенная Европа. Украине нужен триллион инвестиций. Тысячи заводов могут обеспечить себя заказами и работой на годы. Вопрос лишь в политических гарантиях. Должно быть понимание, что со временем это всё не достанется русне.