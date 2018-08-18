Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:беженцы из зоны БД (я видел парочку) это несчастные люди, у которых имущества с собой одни штаны и двое трусов. а Вы все норовите им что-то продать, то новострой, то мечту.
коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.
Базовые основы экономики, кол=во денег должно должно быть = кол-ву потребляемых товаров и услуг (в текущих ценах) иначе или дефляция (это когда заработать нереально) или инфляция (вместо денег зарабатываешь пустые бумажки с портретами и ноликами).
Из-за войны потребление падает или растёт? У человека сгорел дом и вся его одежда, он идет на базар и покупает новую. В идеале, чтоб он купил новую квартиру с техникой и новое авто.
Торговцы, заводы, комбинаты, фабрики получат выручку. Государство - налоги. Люди рабочие места. При этом печатаются обеспеченные деньги, а не фантики. На каких условиях эти деньги-трусы-квартиры попадут к беженцам - вопрос третий. Но цены должны быть рыночные, если мы хотим получить не коммунизм, а работающую экономику.
Когда у всех всё есть или когда всё бесплатно, экономику не запустишь.
Moneta написав:Но были еще хорватский и боснийский сценарий
население боснии и герцеговины 3,281 млн.человек. Этого очень мало чтобы завалить европейские заводы и фабрики заказами. Полагаю в этом причина отсутствия для Боснии "плана маршалла". Для подобного рода проектов нужна политическая воля, т.е. событие (конфликт) должно быть резонансным для мировой общественности, выходящего за рамки локального этнического конфликта. Нападение рф на Украину как раз акт вопиющей несправедливости, который способен вызвать резонанс, что силы не равны и Украине нужна серьёзная помощь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 тра, 2022 10:59, всього редагувалось 3 разів.
Investor_K написав:А чего это вдруг депозиты надо спасать?
депозиты ведь хранятся не в подвале банка куда их занесли, на них были куплены ОВГЗ, а те в свою очередь потрачены на будивныцтво, а дальше Вы и сами знаете историю минувших лет.
банковская система остро нуждается в бабосиках, и между рыночным (повысить % и привлекать реальные деньги вкладчиков) и нерыночным (печатный станок), выбрали последний.
темпы пока еще далеки от 2014, но решение слишком сладкое, чтобы удержаться, нажал 11 циферок на клаве и все проблемы решились а цыплят будем считать по осени. однако точно, не МВФ будет покрывать большую стирку 2020-2021.
vitaliian написав:коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.
я вообще-то не про коммунизм писал. конечно будут построены какие-то городки, кварталы. но построены они будут по себестоимости. если, отнять налоги, взятки, цену земли, а разнорабочих мобилизовать - то себестоимость это только строй.материалы эконом класса. цена такого жилья 100$/м максимум.
жилье им построят. а вот депутатские-прокурорские, скупавшие кэшем в кульках целые этажи, окажутся в сильном минусе. продать еще долго не получится по ценам 2021.
так когда уже заработают нотариусы, или в чем сейчас заминка? реестры открыли вроде?
vitaliian написав:коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.
я вообще-то не про коммунизм писал. конечно будут построены какие-то городки, кварталы. но построены они будут по себестоимости. если, отнять налоги, взятки, цену земли, а разнорабочих мобилизовать - то себестоимость это только строй.материалы эконом класса. цена такого жилья 100$/м максимум.
жилье им построят. а вот депутатские-прокурорские, скупавшие кэшем в кульках целые этажи, окажутся в сильном минусе. продать еще долго не получится по ценам 2021.
так когда уже заработают нотариусы, или в чем сейчас заминка? реестры открыли вроде?
Насколько я понял никто ничего не покупает. Я бы что-то купил, да даже деньги нельзя в страну по свифту перечислить, а если приедешь то уже не уедешь. Расматриваю ЗУ. Цены как были до 24.02 так и стоят, несмотряна войну. Безумцы
vitaliian написав:коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.
я вообще-то не про коммунизм писал. конечно будут построены какие-то городки, кварталы. но построены они будут по себестоимости. если, отнять налоги, взятки, цену земли, а разнорабочих мобилизовать - то себестоимость это только строй.материалы эконом класса. цена такого жилья 100$/м максимум.
жилье им построят. а вот депутатские-прокурорские, скупавшие кэшем в кульках целые этажи, окажутся в сильном минусе. продать еще долго не получится по ценам 2021.
так когда уже заработают нотариусы, или в чем сейчас заминка? реестры открыли вроде?
Насколько я понял никто ничего не покупает. Я бы что-то купил, да даже деньги нельзя в страну по свифту перечислить, а если приедешь то уже не уедешь. Расматриваю ЗУ. Цены как были до 24.02 так и стоят, несмотряна войну. Безумцы
цены, я так понимаю, сейчас продлеваются на автообновлениях. даже в дни оккупации Ирпеня-Бучи, они публиковали фантомные боли.
из последних новостей на эту тему, читал что реестры открыли, и сейчас верифицируют нотариусов, которые получат право оформлять сделки (мутная коррупционная идея). так что вот-вот рынок запустится.
vitaliian написав:коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.
я вообще-то не про коммунизм писал. конечно будут построены какие-то городки, кварталы. но построены они будут по себестоимости. если, отнять налоги, взятки, цену земли, а разнорабочих мобилизовать - то себестоимость это только строй.материалы эконом класса. цена такого жилья 100$/м максимум.
жилье им построят. а вот депутатские-прокурорские, скупавшие кэшем в кульках целые этажи, окажутся в сильном минусе. продать еще долго не получится по ценам 2021.
так когда уже заработают нотариусы, или в чем сейчас заминка? реестры открыли вроде?
Насколько я понял никто ничего не покупает. Я бы что-то купил, да даже деньги нельзя в страну по свифту перечислить, а если приедешь то уже не уедешь. Расматриваю ЗУ. Цены как были до 24.02 так и стоят, несмотряна войну. Безумцы
Ринок нерухомості інертний, ще навіть півроку не пройшло, в попередні кризи ціни падали через рік.
Декомунізацію треба робити не тільки в назвах і пам'ятках. Мобілізувати різноробочих це СРСР, у біженців немає роботи - хай йдуть будують житло і заробляють собі на їжу, шмотки та оренду койко-місця. Після побудови те житло їм здавати за фіксованими бюджетними тарифами. Чому біженці повинні сидіти на шиї волонтерів та отримати нове житло безкоштовно у власність - оренда. Пів Німеччини живе в оренді і звикли. Інакше одні працюють, інші гуляють, а на забудову житла мобілізують різноробочих вириваючі з іншої роботи. Залучати до забудови треба не мобілізаційєю, а втративших роботу. Інакше економіка розвалиться.