Додано: Суб 07 тра, 2022 10:41

Moneta написав: беженцы из зоны БД (я видел парочку) это несчастные люди, у которых имущества с собой одни штаны и двое трусов. а Вы все норовите им что-то продать, то новострой, то мечту. беженцы из зоны БД (я видел парочку) это несчастные люди, у которых имущества с собой одни штаны и двое трусов. а Вы все норовите им что-то продать, то новострой, то мечту.

Moneta написав: Но были еще хорватский и боснийский сценарий Но были еще хорватский и боснийский сценарий

коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.Базовые основы экономики, кол=во денег должно должно быть = кол-ву потребляемых товаров и услуг (в текущих ценах) иначе или дефляция (это когда заработать нереально) или инфляция (вместо денег зарабатываешь пустые бумажки с портретами и ноликами).Из-за войны потребление падает или растёт? У человека сгорел дом и вся его одежда, он идет на базар и покупает новую. В идеале, чтоб он купил новую квартиру с техникой и новое авто.Торговцы, заводы, комбинаты, фабрики получат выручку. Государство - налоги. Люди рабочие места. При этом печатаются обеспеченные деньги, а не фантики. На каких условиях эти деньги-трусы-квартиры попадут к беженцам - вопрос третий. Но цены должны быть рыночные, если мы хотим получить не коммунизм, а работающую экономику.Когда у всех всё есть или когда всё бесплатно, экономику не запустишь.население боснии и герцеговины 3,281 млн.человек. Этого очень мало чтобы завалить европейские заводы и фабрики заказами. Полагаю в этом причина отсутствия для Боснии "плана маршалла". Для подобного рода проектов нужна политическая воля, т.е. событие (конфликт) должно быть резонансным для мировой общественности, выходящего за рамки локального этнического конфликта. Нападение рф на Украину как раз акт вопиющей несправедливости, который способен вызвать резонанс, что силы не равны и Украине нужна серьёзная помощь.