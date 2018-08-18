Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:цены, я так понимаю, сейчас продлеваются на автообновлениях. даже в дни оккупации Ирпеня-Бучи, они публиковали фантомные боли.
из последних новостей на эту тему, читал что реестры открыли, и сейчас верифицируют нотариусов, которые получат право оформлять сделки (мутная коррупционная идея). так что вот-вот рынок запустится.
Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
Сами сидят и просмотры накручивают ? Я думаю просмотров много, т.к. объявлений пока мало. По таким ценам конечно нет, еще есть определенный риск что сделки оформленные при военном положении (форс-мажорные обстоятельства) в дальнейшем могут быть оспорены. Вот этот обозреватель в комментариях упоминает.