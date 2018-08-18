Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Moneta написав:цены, я так понимаю, сейчас продлеваются на автообновлениях. даже в дни оккупации Ирпеня-Бучи, они публиковали фантомные боли.
из последних новостей на эту тему, читал что реестры открыли, и сейчас верифицируют нотариусов, которые получат право оформлять сделки (мутная коррупционная идея). так что вот-вот рынок запустится.
Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день. Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт. И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней. Такого не было в "обычной" ситуации. И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
Сами сидят и просмотры накручивают ? Я думаю просмотров много, т.к. объявлений пока мало. По таким ценам конечно нет, еще есть определенный риск что сделки оформленные при военном положении (форс-мажорные обстоятельства) в дальнейшем могут быть оспорены. Вот этот обозреватель в комментариях упоминает.
а никто не знает какой сейчас курс. вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить? а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5? по какому будут продавать?
cherchiltank написав:а що в Києві не айс? Що тоді казати про інші міста?
так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.
Ну це поки що прогнози. Восени буде ясніше з перспективами. А зараз на хотєлки ріелторів не звертаємо уваги. Ці хлопці не всигли в останній вагон дурних цін, і витрачають останні гроші на замовні статті у ЗМІ про "будет дорожать". Уже дуже скоро вони зрозуміють що сталося з економікою.
Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?
vitaliian написав:сделали жд мост в ирпене и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)
Можливо, але мені тре повноцінний ШРТ до Коростеня, цоколь без доїзду електричкою вна район дачі не являє особливого інтересу. По цій причині не зимував в Бучі і чудом не вернувся до початку дачного сезону коли пішло все не так, хоча вже дивився booking.uz щодо закупу квитків вна Київ
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 тра, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?
100 медяників за одного хранкліна З поверненням. Де пропадав так довго ? Інспектував вже володіння ?
там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі