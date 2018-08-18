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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 98179818981998209821>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:08

  vladimir07 написав:
  Moneta написав:цены, я так понимаю, сейчас продлеваются на автообновлениях. даже в дни оккупации Ирпеня-Бучи, они публиковали фантомные боли.

из последних новостей на эту тему, читал что реестры открыли, и сейчас верифицируют нотариусов, которые получат право оформлять сделки (мутная коррупционная идея). так что вот-вот рынок запустится.


Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день.
Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт.
И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней.
Такого не было в "обычной" ситуации.
И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kom-kv ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... derIndex=5

Комфрт-Таун , клетки по 2куе квадрат
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komfort ... on=ip%7Ccf

Тем-более прискорбно, что безработные риелторы стали ботами.

Фантомные боли. Если сделку невозможно зарегистрировать, цену можно поставить хоть миллион $. Что гадать, скоро все узнаем :)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Походу нас ожидает схлопывание раза в 2
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:57

  vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день.
Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт.
И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней.
Такого не было в "обычной" ситуации.
И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?


Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:39

  fler написав:
  vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день.
Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт.
И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней.
Такого не было в "обычной" ситуации.
И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?

Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?


Сами сидят и просмотры накручивают ? Я думаю просмотров много, т.к. объявлений пока мало.
По таким ценам конечно нет, еще есть определенный риск что сделки оформленные при военном положении (форс-мажорные обстоятельства) в дальнейшем могут быть оспорены.
Вот этот обозреватель в комментариях упоминает.

https://www.youtube.com/watch?v=9GpN5zHZvfA
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:06

  cherchiltank написав:Я на метро не ізжу але мені франківськ, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький нагадують села - тільки великі)

Київ ще більше село, тільки з метро і міською електричкою, навіть не знаю що порадити: Париж, Лондон, Шанхай (але там ковідлохдаун, думаю не сподобається теж), може Делі чи Ріо-де-Жанейро
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:09

  Moneta написав:
  Amethyst написав:
  Moneta написав:$500/кв.м в Киеве.
уже к осени
при курсе 50 или 70грн/юсд? :mrgreen:

а никто не знает какой сейчас курс.
вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?
а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?
по какому будут продавать? :mrgreen:

  cherchiltank написав:а що в Києві не айс? Що тоді казати про інші міста?

так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.

Ну це поки що прогнози. Восени буде ясніше з перспективами. А зараз на хотєлки ріелторів не звертаємо уваги. Ці хлопці не всигли в останній вагон дурних цін, і витрачають останні гроші на замовні статті у ЗМІ про "будет дорожать". Уже дуже скоро вони зрозуміють що сталося з економікою.

Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:12

  vitaliian написав:сделали жд мост в ирпене и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)

Можливо, але мені тре повноцінний ШРТ до Коростеня, цоколь без доїзду електричкою вна район дачі не являє особливого інтересу.
По цій причині не зимував в Бучі і чудом не вернувся до початку дачного сезону коли пішло все не так, хоча вже дивився booking.uz щодо закупу квитків вна Київ
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 тра, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:14

  flyman написав:Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?


100 медяників за одного хранкліна :lol:
З поверненням. Де пропадав так довго ?
Інспектував вже володіння ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:15

  Хомякоид написав:
  flyman написав:Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?


100 медяників за одного хранкліна :lol:
З поверненням. Де пропадав так довго ?
Інспектував вже володіння ?

там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі

числа курсу не скажу, сам знаєш чому
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:20

  flyman написав:хоча вже дивився booking.uz щодо закупу квитків вна Київ
а я уже 4й день в Ирпене.
vitaliian
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