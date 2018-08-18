Moneta написав:

Amethyst написав: Moneta написав: $500/кв.м в Киеве.

уже к осени $500/кв.м в Киеве.уже к осени при курсе 50 или 70грн/юсд? при курсе 50 или 70грн/юсд?

cherchiltank написав: а що в Києві не айс? Що тоді казати про інші міста? а що в Києві не айс? Що тоді казати про інші міста?

а никто не знает какой сейчас курс.вот откроют допустим реестры - продавцы в валюте или гривне цены будут ставить?а если валюту снять нельзя? а если ее нельзя будет снять ближайшие лет 5?по какому будут продавать?так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.Ну це поки що прогнози. Восени буде ясніше з перспективами. А зараз на хотєлки ріелторів не звертаємо уваги. Ці хлопці не всигли в останній вагон дурних цін, і витрачають останні гроші на замовні статті у ЗМІ про "будет дорожать". Уже дуже скоро вони зрозуміють що сталося з економікою.