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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9818981998209821>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:21

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:так отож.. для мене Київ навпаки дуже в кращу сторону змінився. трафік в 4 рази від довоєнного, метушні сильно поменшало... для життя став комфотніше, а от грошей буде все важче тут заробити. у мене на районі 4 із 6 АТБ закрилися, та й усякі магазинчики. а це робочі місця, які десь знімали кімнатки. Їм все одно де знімати, у Львові чи в Катовіце. А от Київ в свою чергу, все більше нагадуватиме Черкаси. Просто великі. Красиве місто, але не для заробляння грошей.

а там куда люди из киева уехали заработать легко и просто? или кто то навечно собирается приютить беженцев . Сейчас везде одинаково плохо, в киеве нет работы потому что отсюда 60-70% выехало а в провинции её нет по другим причинам и за месяцы войны не добавилось. Имхо будут возвращаться к старым местам работы и экономическим связям потому что устанавливать новые ещё сложнее.


безусловно, но этот процесс растянется на лет 10, и то при наличии сопутствующих факторов. если уберут гетьманцовых и ко от экономического штурвала, введут некий НЭП, если запад не кинет с помощью, если сможем зарабатывать валюты столько же как и раньше (без этого тратить как раньше не получится, вопрос выравнивания сальдо и мощного девала - политическое решение). кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельзя, очень вероятна глобальная рецессия и экономические шоки по всему миру. это кстати фактор в нашу пользу, многие заробитчане вернутся, потому что безработица догонит их и там.

Но это все в перспективе пары лет, а сейчас наблюдаем. Экономика только начала падать. Мы в мае 2014 года (образно), но в этот раз будет посерьезней.

з глобальною економікою якраз О.К., погано тільки емерджин маркетам, сильніші будуть ставати сильнішими за рахунок слабших, тому заробітчан ніщо там не дожене, будуть клепати лаве не відходячи від каси
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:24

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:кроме того, накренилась вся глобальная экономика, денег печатать уже нельз
вы всё скинули в одну кучу. после ковида в мире кризис перепроизводства, поскольку глобально снизилось потребление. Сейчас из-за войны потребление начнет расти, во первых Украине нужно оружие, разная техника от строительной до станков, энергоносители. Всё это подстегнет глобальный спрос а дальше по мультипликатору... пополнятся карманы жителей стран которые что то производят. Это же не то что все закрылись дома и перестали потреблять 70% товаров и услуг. Одним только беженцам сколько всего нужно: от трусов и мыла до билетов в театр и кино.

беженцы из зоны БД (я видел парочку) это несчастные люди, у которых имущества с собой одни штаны и двое трусов. а Вы все норовите им что-то продать, то новострой, то мечту.

все что Вы написали (станки и т.д.) это по немецкому сценарию плана Маршалла. Но были еще хорватский и боснийский сценарий, когда утопающий спасал себя сам. Для немецкого сценария нужно снова запускать схему печатный станок->кредиты->восстановление.

с ковидобесием не получилась, инфляция бьет 40-летний рекорд, рейтинги правящих элит в западных странах летят вниз, а всякие маргиналы впритык дышат в затылок. распродажа трежерей US набирает опасных оборотов в мире. согласятся ли правящие круги напечать в этих условиях еще пару тройку триллионов - у меня сомнения.

но согласен, это вопрос не этой темы. с другой стороны обсудить и негде, валютную ветку захватили упоротые деполюди, которые заняты подсчетом виртуальных донорских миллиардов, которые непременно пойдут на спасение депозитов и оплату ОВГЗ. :mrgreen:

не дивіться на інфляцію, дивіться на занятість
якщо би переживали за інфляцію, то зараз би була Велика Депресія 2,
хоча в емержин маркетах буде доларова дефляція
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 тра, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:26

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Якщо ВВП в два рази, а грошова маса виросла, то який буде курс по числам Фібоначчі?


100 медяників за одного хранкліна :lol:
З поверненням. Де пропадав так довго ?
Інспектував вже володіння ?

там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі

числа курсу не скажу, сам знаєш чому


Порохоботи скотиняки знесли аватарку ну нічого, закінчиться війна я ще не таке виствлю :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:30

  Хомякоид написав:
  Moneta написав:
  vitaliian написав:коммунизм когда всё бесплатно закончился сами знаете чем. Да продать, кто то должен оплатить работу фабрике которая шьет трусы. Но я не писал что беженцы должны где то сами раздобыть деньги. Это издевательство над людьми.


я вообще-то не про коммунизм писал. конечно будут построены какие-то городки, кварталы. но построены они будут по себестоимости. если, отнять налоги, взятки, цену земли, а разнорабочих мобилизовать - то себестоимость это только строй.материалы эконом класса. цена такого жилья 100$/м максимум.

жилье им построят. а вот депутатские-прокурорские, скупавшие кэшем в кульках целые этажи, окажутся в сильном минусе. продать еще долго не получится по ценам 2021.

так когда уже заработают нотариусы, или в чем сейчас заминка? реестры открыли вроде?


Насколько я понял никто ничего не покупает.
Я бы что-то купил, да даже деньги нельзя в страну по свифту перечислить, а если приедешь то уже не уедешь.
Расматриваю ЗУ.
Цены как были до 24.02 так и стоят, несмотряна войну. Безумцы :shock:

перерахувати можна, але продати їх прийдеться по фіксованому курсу, в той час ринковий, якщо відпустять спочатку буде найближче число Фібоначі, а осінню зимою наступне фібо
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:32

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:
100 медяників за одного хранкліна :lol:
З поверненням. Де пропадав так довго ?
Інспектував вже володіння ?

там де зараз чейнж_пм, твоя аватарка, де був ЛАД і решта хто не коливається разом з лінією партії яка веде громадян неньки в щасливе майбутнє нової норми, де у нікого нічого не буде, але всі будуть щасливі

числа курсу не скажу, сам знаєш чому


Порохоботи скотиняки знесли аватарку ну нічого, закінчиться війна я ще не таке виствлю :lol:

Биба и Боба - два ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:закінчиться війна я ще не таке виствлю

Це на тебе так відсутність олії в дойчленді діє? Порох тобі і в цьому винен? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 07 тра, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:46

  Василь-Рівне написав:
  Хомякоид написав:я ще не таке виствлю

Це на тебе так відсутність олії в дойчленді діє? Порох тобі і в цьому винен? :mrgreen:

Выходит днем генерал на крыльцо своего дома и видит, что там деньщик его заблеванный генеральский мундир чистит. "Неудобно как-то", -- думает генерал. "И слух по городу ведь может пойти, что пьет наш генерал почем зря, а мне это ни к чему".
Подходит он к денщику и говорит: "Представляешь, дружок, было у нас вчера офицерское собрание , так там один подпоручик, собака, так нажрался, сто весь мундир мне паразит и заблевал".

Деньщик, продолжая чистить мундир, отвечает:"Войстинну подлец, Ваше Благородие, осмелусь доложить, он вам еще и в штаны насрал"...

Не смог удержаться :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:06

Декомунізацію треба робити не тільки в назвах і пам'ятках. Мобілізувати різноробочих це СРСР, у біженців немає роботи - хай йдуть будують житло і заробляють собі на їжу, шмотки та оренду койко-місця. Після побудови те житло їм здавати за фіксованими бюджетними тарифами. Чому біженці повинні сидіти на шиї волонтерів та отримати нове житло безкоштовно у власність - оренда. Пів Німеччини живе в оренді і звикли. Інакше одні працюють, інші гуляють, а на забудову житла мобілізують різноробочих вириваючі з іншої роботи. Залучати до забудови треба не мобілізаційєю, а втративших роботу. Інакше економіка розвалиться.[/quote]

Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:12

  konstantin kirovograd написав:
Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете


----

В Німеччині біженців селять там де є можливість.
Думаю в Україні буде подібно, з якого смт. запропонують в інше смт., з умовної Бородянки в умовні Чоповичі (99%, скоріш за все, і не чули про нього).
Київ не гумовий.
Чи вважаєте, що безхатченків з умовної Салтовки Харкова будуть селити в столицю , в умовний ПОХ або Віник/Трою/Борщагу?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:16

  konstantin kirovograd написав:Беженцы все качки молодые что-ли....Сильно что настроят в строй бригадах бабушки с дедушками,женщины...Вы хоть неделю работали на стройке-что других туда сватаете

Такой казачок засланный

что так и проситься для бана
pesikot
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