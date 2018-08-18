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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9818981998209821

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:16

:lol:
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Суб 07 тра, 2022 19:28, всього редагувалось 2 разів.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:19

pesikot что тебе не нравится-поясни. Коллега предложил гнать беженцев на стройки я ответил. Ты я вижу умный сильно. Тогда сам пойди хоть будку собачью построй а не помелом тут машешь в чате,больше пользы будет окружающим.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:24

  konstantin kirovograd написав:pesikot что тебе не нравится-поясни. Коллега предложил гнать беженцев на стройки я ответил. Ты я вижу умный сильно. Тогда сам пойди хоть будку собачью построй а не помелом тут машешь в чате,больше пользы будет окружающим.

Вопросов больше не имею
Ты перешел в стадию вранья

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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:52

Зображення
0,2% не планируют возвращаться вообще. Ни о чём в масштабе Украины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:01

  fler написав:
  vladimir07 написав:Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день.
Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт.
И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи просмотров за несколько дней.
Такого не было в "обычной" ситуации.
И кто это смотрит, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?


Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?

Я бы за 50% купил в Киеве. Помнится, кто-то собирался Славутич по 3К/м продавать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:04

vitaliian Я думаю тот кто решил не возвращаться такие опросы не читает и не голосует.У него уже другим голова забита
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:04

  vitaliian написав:сделали жд мост в ирпене и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)

теперь КРЖН точно вниз
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:10

  Хомякоид написав: Порохоботи скотиняки знесли аватарку ну нічого, закінчиться війна я ще не таке виствлю :lol:

после войны тот, кто был в шапке, будет неактуален.
Ромасик
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  #<1 ... 9818981998209821
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