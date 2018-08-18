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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 тра, 2022 19:16
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 07 тра, 2022 19:19
pesikot что тебе не нравится-поясни. Коллега предложил гнать беженцев на стройки я ответил. Ты я вижу умный сильно. Тогда сам пойди хоть будку собачью построй а не помелом тут машешь в чате,больше пользы будет окружающим.
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 07 тра, 2022 19:24
konstantin kirovograd написав:pesikot
что тебе не нравится-поясни. Коллега предложил гнать беженцев на стройки я ответил. Ты я вижу умный сильно. Тогда сам пойди хоть будку собачью построй а не помелом тут машешь в чате,больше пользы будет окружающим.
Вопросов больше не имею
Ты перешел в стадию вранья
Заткнись
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pesikot
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:01
fler написав: vladimir07 написав:
Почему на автообновлении, много объявлений в профилях, хозяева которых появляются регулярно, каждый день.
Цены довоенные даже на старые конуры под полный вынос всего и ремонт.
И обращает внимание факт, что у объявлений тысячи
просмотров за несколько дней.
Такого не было в "обычной" ситуации.И кто это смотрит
, те кто беженцы или те кто ищет заманчивых предложений ?
Смотрят те, кто хочет продать свое. Вы бы сами сейчас купили?
Я бы за 50% купил в Киеве. Помнится, кто-то собирался Славутич по 3К/м продавать.
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Ромасик
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:04
vitaliian Я думаю тот кто решил не возвращаться такие опросы не читает и не голосует.У него уже другим голова забита
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:04
vitaliian написав:сделали жд мост в ирпене
и с 8.05 запускают электричку бородянка святошин. Флай может посетить свой цоколь с официальным визитом)
теперь КРЖН точно вниз
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Ромасик
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:45
Ромасик написав:
Я бы за 50% купил в Киеве.
фантастика в другом отделе(ветке)
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:55
Последние дни рынок аренды немного оживился. Половина вариантов, которые мониторил, стали неактивны. До этого висели не меньше недели. Сегмент 11-17 тыс в довоенных ценах. Сейчас ушили за примерно за 2/3 цены.
PS Кличко сказал, что беженцам после 9-ого можно/нужно возвращаться в город.
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Vlad442
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