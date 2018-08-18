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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9820982198229823>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 201
1. Не вище 900
23%
47
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
23
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
20
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щодо продажу, ринка, реальних варіантів, які можна б купувати, нема. Кілька об'яв з цінами вище, ніж до війни. У цей час, як я розумію, ніхто не хоче не тільки покупати, але й реально продавати нерухомість. Може якісь термінові продажі, але я таких у рекламі не зустрів. Мабуть треба "бути у кедах" щоб їх поцупити.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:05

  Василь-Рівне написав:
  Хомякоид написав:закінчиться війна я ще не таке виствлю

Це на тебе так відсутність олії в дойчленді діє? Порох тобі і в цьому винен? :mrgreen:


Ти б краще порядок з гуманітаркою навів перше ніж топити за шоколадного баригу.
Мені вже набридло кожен день читати як на ЗУ розкрадається гуманітарні вантажі.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:08

  Vlad442 написав:Последние дни рынок аренды немного оживился. Половина вариантов, которые мониторил, стали неактивны. До этого висели не меньше недели. Сегмент 11-17 тыс в довоенных ценах. Сейчас ушили за примерно за 2/3 цены.

PS Кличко сказал, что беженцам после 9-ого можно/нужно возвращаться в город.

Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже не 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 07 тра, 2022 21:19, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:08

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав: Порохоботи скотиняки знесли аватарку ну нічого, закінчиться війна я ще не таке виствлю :lol:

после войны тот, кто был в шапке, будет неактуален.


Тоже так думаю. Ну порохоботы по старой памяти еще отрабатыват медяки, но думаю скоро до самых упоротых дойдет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже на 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда?

Оренда традиційно рахується в гривні у масс-сегменті. У доларі падіння більш чутливо, але до кінця ще далеко, то ніхто не знає де ринок опиниться через півроку. Я поділився своїм баченням становища на сьогодні.
У глобальному плані, вважаю, що лендлорд в Україні це вже не професія. Треба буде відбудовувати країну, тому пасивний прибуток буде не дуже актуальний. Пропозиція буде велика, ціни оренди малі, вартість ремонтів велика. Як матеріалів, так і роботи, бо після війни ринок праці Європи буде більш відкритим для українців. Тобто хто не працює, тот не їсть.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:24

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:Я бы за 50% купил в Киеве.

фантастика в другом отделе(ветке)

ок, я подожду (стадии "принятия").
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 07 тра, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:27

  Ромасик написав:
  Прохожий написав:
  Ромасик написав:Я бы за 50% купил в Киеве.

фантастика в другом отделе(ветке)

ок, я подожду стадии "принятия".

ждун, озвучь цену и объект а мы подождем и поржем, после стадии "принятия", потом, пАпизже...
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:30

Прохожий Славутич под ключ по 1,5К
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:32

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже на 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда?

Оренда традиційно рахується в гривні у масс-сегменті. У доларі падіння більш чутливо, але до кінця ще далеко, то ніхто не знає де ринок опиниться через півроку. Я поділився своїм баченням становища на сьогодні.
У глобальному плані, вважаю, що лендлорд в Україні це вже не професія. Треба буде відбудовувати країну, тому пасивний прибуток буде не дуже актуальний. Пропозиція буде велика, ціни оренди малі, вартість ремонтів велика. Як матеріалів, так і роботи, бо після війни ринок праці Європи буде більш відкритим для українців. Тобто хто не працює, тот не їсть.

Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація
національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ .
P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:38

  Ромасик написав:Прохожий Славутич под ключ по 1,5К

бугага
Славутич по 3к рыночная цена?
с Тетрисом не попутал после чрезмерного "принятия"???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 07 тра, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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