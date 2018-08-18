Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щодо продажу, ринка, реальних варіантів, які можна б купувати, нема. Кілька об'яв з цінами вище, ніж до війни. У цей час, як я розумію, ніхто не хоче не тільки покупати, але й реально продавати нерухомість. Може якісь термінові продажі, але я таких у рекламі не зустрів. Мабуть треба "бути у кедах" щоб їх поцупити.
Vlad442 написав:Последние дни рынок аренды немного оживился. Половина вариантов, которые мониторил, стали неактивны. До этого висели не меньше недели. Сегмент 11-17 тыс в довоенных ценах. Сейчас ушили за примерно за 2/3 цены.
PS Кличко сказал, что беженцам после 9-ого можно/нужно возвращаться в город.
Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже не 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 07 тра, 2022 21:19, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже на 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда?
Оренда традиційно рахується в гривні у масс-сегменті. У доларі падіння більш чутливо, але до кінця ще далеко, то ніхто не знає де ринок опиниться через півроку. Я поділився своїм баченням становища на сьогодні. У глобальному плані, вважаю, що лендлорд в Україні це вже не професія. Треба буде відбудовувати країну, тому пасивний прибуток буде не дуже актуальний. Пропозиція буде велика, ціни оренди малі, вартість ремонтів велика. Як матеріалів, так і роботи, бо після війни ринок праці Європи буде більш відкритим для українців. Тобто хто не працює, тот не їсть.
roberto dark написав:Так то воно так, але ПО КУРСУ 34 ГРИВНІ ЗА ДОЛЛАР, то вже на 2/3 від старої ціни оренди, а менше 50%. А який курс буде до кінця договору? Напевно не 25 правда?
Оренда традиційно рахується в гривні у масс-сегменті. У доларі падіння більш чутливо, але до кінця ще далеко, то ніхто не знає де ринок опиниться через півроку. Я поділився своїм баченням становища на сьогодні. У глобальному плані, вважаю, що лендлорд в Україні це вже не професія. Треба буде відбудовувати країну, тому пасивний прибуток буде не дуже актуальний. Пропозиція буде велика, ціни оренди малі, вартість ремонтів велика. Як матеріалів, так і роботи, бо після війни ринок праці Європи буде більш відкритим для українців. Тобто хто не працює, тот не їсть.
Рахувати аренду в гривні будуть тільки НАЙВІДЧАДУШНІШІ ОПТИМІСТИ, навіть в економі, враховуючи що в країні девальвація національної валюти БУДЕ стабільно і РОКАМИ . P.S. Не кожен бувший лендлорд готовий стати посудомийкой в Віденському ресторані.